Sondaggi, sorride il Governo: ma per gli italiani Salvini vale più di Conte

Le elezioni Europee saranno soltanto a maggio del 2019, ma se il voto dovesse tenersi oggi sarebbero ancora Lega e Movimento 5 Stelle a sorridere. Secondo il sondaggio realizzato dall'Osservatorio Emg per la Rai sulle intenzioni di voto in vista delle Europee confermano una crescita dell'area di Governo, con il partito di Salvini che si conferma al 32%, con un lieve miglioramento per i pentastellati che recuperano 0,7 punti percentuali rispetto alle rilevazioni della scorsa settimana. Un trend in crescita per Di Maio, che però deve recuperare almeno 6 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

Calma piatta invece tra i partiti di opposizione di centrodestra: la possibilità di un ritorno in campo di Berlusconi ha prodotto un miglioramento quasi impercettibile nelle intenzioni di voto per Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia restano pressoché immobili.

Ma se i partiti al Governo sorridono e quelli di centrodestra non si possono lamentare, chi non se la passa molto bene sono i partiti di sinistra. Il limbo in cui sta vivendo il Partito Democratico, e che probabilmente si protrarrà finchè non ci sarà un nuovo segretario, continua a far scendere le quotazioni dei dem che, sei le Europee fossero oggi, non raggiungerebbero neanche il 18% dei voti.

4 marzo 2018 6 dicembre 2018 13 dicembre 2018 Trend AREA GOVERNO 50,10% 57,80% 58,50% 0,70% Lega 17,40% 32,10% 32,10% 0,00% Movimento 5 stelle 32,70% 25,70% 26,40% 0,70% OPPOSIZIONE DI CENTRODESTRA 19,60% 13,00% 13,30% 0,30% Forza Italia 14,00% 8,20% 8,40% 0,20% Fratelli d'Italia 4,30% 4,00% 4,00% 0,00 % Noi con l'Italia 1,3% 0,80 % 0,90 % 0,10 % OPPOSIZIONE DI CENTROSINISTRA 26,10% 25,10% 24,20% -0,90% Partito Democratico 18,70% 18,50% 17,70% -0,80% Più Europa - CD con Bonino 2,50% 2,20% 2,20% 0,00% Altro partito (Mdp, SI, PSI, Verdi, Civica Popolare, Svp) 4,90% 4,40% 4,3 -0,10% POTERE AL POPOLO 1,1 % 2,10% 2,00% - 0,1% POTERE AL POPOLO 1,10% 2,10% 2,00% - 0,1% Altro partito 3,10% 2,00% 2,00% 0,00%

Chi conta di più?

Di norma in Governo chi ricopre il ruolo di presidente del Consiglio dovrebbe essere la figura più autoritaria all'interno dell'esecutivo. Ma il sondaggio di Emg per la Rai dimostra una realtà ben diversa, almeno secondo la percezione dei partecipanti al sondaggio. Secondo i votanti la figura che conta di più all'interno del Governo non è Conte ma Salvini, che raccoglie il 62% delle preferenze. Il premier in carica si attesta al secondo posto con il 17%, davanti all'altro vicepremier Di Maio, che invece rimane sotto il 10%.