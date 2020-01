Sondaggi, il vero "avversario" del governo Conte non è Salvini

Dalle percentuali aggiornate di tutti i partiti al caso Gregoretti fino ad arrivare alla "fiducia" nel governo. Tanti elementi interessanti che emergono dagli ultimi sondaggi. Secondo l'ultimo sondaggio politico Index Research per la trasmissione di La7 PiazzaPulita, la Lega è in lieve calo, ma né Partito Democratico né MoVimento 5 Stelle riescono a ridurre il gap dal Carroccio. La Lega è al 31,3 per cento, in calo di mezzo punto percentuale rispetto all'ultima rilevazione di venti giorni fa. Il Partito Democratico è al 18,8 per cento, sostanzialmente stabile, così come è stabile al 16 per cento il Movimento 5 stelle.

Ultimi sondaggi politici: le percentuali dei partiti

Per quel che riguarda le altre principali forze politiche, Fratelli d’Italia è al 10,5 per cento, mentre Forza Italia è al 6,7 per cento. Non bene Italia Viva di Matteo Renzi, che secondo il sondaggio è sotto la soglia del 5 per cento, senza variazioni di rilievo

Nulla di rilevante per tutte le altre formazioni minori: Azione di Calenda, +Europa e Verdi sono tutte intorno al 2 per cento.

Sondaggio: giusto processare Salvini?

Il caso Gregoretti tiene banco: secondo il sondaggio Index per PiazzaPulita, il 52 per cento degli italiani non ritiene corretto processare Salvini. Favorevole al processo invece il 37 per cento degli interpellati.

Sondaggio governo: la fiducia nell'elettorato Pd e M5s

Arriviamo a quella che forse è la parte più interessante del sondaggio. Nel governo Conte bis ripongono più fiducia gli elettori del Pd rispetto a quelli del Movimento 5 stelle. E' quantomeno curioso, visto che il premier è chiara espressione del M5s. La fiducia nel governo è al 31 per cento. Ma è del 62 per cento tra gli elettori dem, mentre solo il 47 per cento degli elettori M5s sembra essere ancora convinto di questa esperienza di governo.

Se l'elettorato M5s fosse davvero il primo a non credere più in maniera compatta nel governo di cui il M5s è azionista di maggioranza, i problemi all'orizzonte si moltiplicherebbero per Di Maio e compagni.

Sondaggi Emilia Romagna: Bonaccini avanti su Borgonzoni

Che in Emilia Romagna, dove si vota il 26 gennaio, si giochi in parte anche una partita nazionale è palese. Lo dimostra l'interesse mediatico sulle elezioni regionali. Secondo gli ultimi sondaggi la partita è ancora aperta, con Bonaccini in vantaggio.