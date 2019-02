Sondaggi, dalle (cinque) stelle alle stalle: M5s in crollo costante, l'incubo è il 20 per cento

Una mazzata: ci sono pessime notizie per il Movimento Cinque Stelle sul fronte sondaggi. L'ultimo sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana lunedì sera registra un crollo importante nei consensi. Il M5s, alle prese con il delicato passaggio del caso Diciotti, in soli 7 giorni passa dal 23,3 per cento della settimana scorsa al 22,1 per cento. Un tonfo secco, dell'1,2 per cento. E il no all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini secondo molti osservatori rischia di far perdere ultieriore consenso al M5s: non sono pochi gli attivisti, i sostenitori e i semplici simpatizzanti che sono rimasti perplessi per come è stata gestita la vicenda. Basta leggere i commenti sui social in queste ore per rendersi conto di come la compattezza del Movimento sia ormai solo un ricordo: c'è chi difende la decisione di salvare Salvini, ma c'è anche chi non fa nulla per nascondere la delusione: "Oggi avete distrutto il Movimento" e "ci avete venduti alla Lega", alcuni fra i messaggi.

Ultimi sondaggi politici: Lega al 33,5 per cento, M5s al 22,1 per cento

Secondo il sondaggio del TgLa7 se il Movimento 5 stelle è in calo, all'opposto riprende quota il Partito democratico, in risalita dell'1,1 per cento in soli sette giorni. Il Pd passa quindi dal 17,5 per cento al 18,6 per cento.

Primo partito, seppur in leggera flessione, rimane la Lega di Matteo Salvini, stabile al 33,5 per cento. Pare reggere anche Forza Italia, in leggero guadagno di mezzo punto e ora al 9 per cento.

Sondaggi piccoli partiti elezioni europee 2019

Come sono messi i piccoli partiti in vista delle elezioni europee del prossimo maggio, per cui la soglia di sbarramento è fissata al 4 per cento? Quali sono le reali speranze dei partiti che secondo i sondaggi sono ora stabilmente sotto al 5 per cento, ovvero tutte le formazioni politiche a parte Lega, Movimento 5 stelle, Partito democratico e Forza Italia?

Fratelli d'Italia è l'unico partito ragionevolmente certo di esserci nel prossimo europarlamento: è al 4,5 per cento secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, sarebbe invece al 4,4 per cento, con 4 seggi, secondo la media di otto sondaggi di istituti italiani fatti tra il 19 gennaio e l'8 febbraio (due di Ipsos, due di Emg Acqua, due di Swg, uno dell'Istituto Piepoli e uno di Euromedia Research). Sotto la soglia di sbarramento, e quindi con zero seggi (a meno di nuovi accorpamenti con altre forze politiche), ci sono Più Europa (3,3 per cento), Potere al Popolo (2,2 per cento), Articolo 1-Mdp (1,9 per cento). Numeri alla mano, solo Più Europa può ambire teoricamente al 4 per cento , ma non sarà affatto facile.

L'ultimo sondaggio Swg dà in ogni caso lontanissimi dal 4 per cento +Europa, Mdp, Potere al Popolo e Verdi.

L'ultimo sondaggio di AgenziaQuorum - YouTrend dà notizie ancora più positive per Fratelli d'Italia, che in vista delle elezioni europee viene dato al 5,1 per cento, quindi ben oltre la soglia di sbarramento. Gli altri "piccoli" partiti invece non vengono nemmeno conteggiati separatamente, ma semplicemente vengono dati a un9 per cento complessivo: impossibile fare previsioni precise quindi, ma la sensazione è che nel panorama politico attuale soltanto il partito guidato da Giorgia Meloni possa eleggere europarlamentari oltre a Lega, Movimento 5 stelle, Partito democratico e Forza Italia.