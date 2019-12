Sondaggi, poco da festeggiare nel governo: M5s e Pd (insieme) valgono quanto la Lega

Ultumi sondaggi, non ci sono buone notizie per la maggioranza di governo. Se il M5s interrompe la caduta, il Pd invece scende. Entrambi i partiti sono ampiamento sotto al 20 per cento. Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana, la Lega risale al 32,9 per cento, FdI e FI in lieve flessione, ma insieme al partito di Toti il centrodestra si ferma poco sotto al 50 per cento. Nella maggioranza giù Renzi: crescono invece Sinistra italiana e Azione di Calenda.

Ultimi sondaggi, Lega sfiora il 33 per cento

La Lega è ampiamente il primo partito, torna a crescere sfiorando il 33 per cento mentre il Partito democratico arranca (perde un altro mezzo punto percentuale in meno, arriva al 17 per cento). Il Movimento 5 stelle è al 15,7 per cento. Fratelli d’Italia è in lieve calo ma resta sopra al 10 per cento. Forza Italia e Italia Viva di Matteo Renzi sono entrambe sotto la soglia del 5 per cento.

Tra gli altri partiti "minori", salgono Sinistra Italiana, Azione di Carlo Calenda e +Europa, ma rimangono tutti al di sotto della soglia del 4 per cento. Si tratta di variazioni minime. In crescita il numero di intervistati che non si esprime: sono addirittura il 40 per cento.

Emerge innegabilmente una costante e progressiva perdita di consensi delle forze che compongono il governo Conte: sommate sono intorno al 40% dei voti secondo il sondaggio Swg per il Tg La7.

Il centrodestra non è lontano dal 50 per cento oggi: se i sondaggi venissero confermati (e se si andasse a votare per elezioni politiche) avrebbe la maggioranza anche se si votasse con il Rosatellum.