Sondaggi, tutti gli ultimi trend: per Renzi e Salvini non ci sono buone notizie

Quali sono gli ultimi trend che emergono dai sondaggi politici? Secondo l'ultimo sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica di Nicola Porro, tra la Lega e il Pd ci sono "solo" 5 punti. Secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 invece i punti tra i due principali partiti sono più di 6. Una delle poche certezze delle ultime rilevazioni è che Fratelli d'Italia continua a consolidare la sua posizione di secondo partito del centrodestra, e che Italia Viva non riesce a intravedere nemmeno da lontano quel 5 per cento che Renzi ha sempre considerato alla portata della sua neonata formazione politica.

Sondaggio Tecnè: torna a risalire Forza Italia, 5 punti tra Lega e Pd

Partiamo dal sondaggio Tecnè per il talk show politico di Retequattro. La Lega è data oggi al 25,8 per cento, cinque punti netti più del Pd (20,8 per cento). Seguono il Movimento 5 Stelle (al 15,2%) e Fratelli d'Italia (al 14,9%) mentre i numeri un po' a sorpresa sembrano segnalare una certa risalita di Forza Italia, che torna a sognare quota 10 (8,1%). Per FdI nell'ultimo anno si può parlare di vero e proprio "botto": rispetto al 6.5% delle Europee 2019, il consenso sarebbe più che raddoppiato. Il bacino elettorale di Fratelli d'Italia in parte converge con quello leghista, e non è un caso che il lieve calo del Carroccio, a lungo ben oltre il 30%, sia andato di pari passo con la crescita del partito di Giorgia Meloni.

Sondaggio Swg: in affanno i partiti di maggioranza, sprofonda Italia Viva

Secondo il sondaggio di Swg per il telegionale di Enrico Mentana le forze di maggioranza sono un po' in affanno. Il Pd si ferma al 20,2 per cento calando di -0,4, così come il Movimento 5 stelle che scende al 15,7 per cento, un -0,3 punti percentuali. La Lega resta sostanzialmente stabille, passa dal 27 al 26,9, ma ormai davvero lontana da quel 30 per cento che a lungo, per almeno 18 mesi dopo le elezioni politiche 2018, è stato ampiamente alla sua portata. Buone notizie per Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, sia Forza Italia che Fratelli d'Italia crescono. La prima del +0,6 e i secondi del +0,5 per cento.

Non può invece sorridere Matteo Renzi che perde ancora il -0,3 toccando la soglia del 2,7 per cento. Per Italia Viva è uno dei dati peggiori di sempre, sopravanzata persino da Azione di Carlo Calenda. Anche secondo il sondaggio Tecné il partito renziano non sta attraversando una buona fase, viene dato poco sopra al 3 pr cento.

Il sondaggista: "Salvini in calo costante già da prima dell'emergenza coronavirus"

"I dati sia sul gradimento personale di Salvini che sulle intenzioni di voto alla Lega segnalano un calo abbastanza costante già da prima dell'emergenza virus, ossia dalla fine dell'anno scorso e oggi siamo intorno al 26%, 7 punti in meno del 33% di novembre". Così Lorenzo Pregliasco, sondaggista di YouTrend ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital. Secondo Pregliasco "con l'emergenza covid sono venuti meno alcuni cavalli di battaglia della Lega e Salvini come il tema dell'immigrazione che in questa fase è sicuramente marginale. E po nel centro-destra non è più centrale come prima, visto anche l'aumento di gradimento nei confronti di Giorgia Meloni".