Sondaggi, la Lega sale ancora e alle elezioni europee "sogna" il 35 per cento

Secondo l'ultimo sondaggio politico di lunedì 11 marzo di Swg per il Tg La7 la Lega continua a crescere e si porta al 33,7 per cento. Non si ferma nemmeno il calo dei Cinque stelle che si ferma al 21,8 per cento.

I pentastellati dopo il meno 0,5 per cento della scorsa settimana appaiono in affanno e perdono un altro 0,3 scendendo adesso sotto il 22 per cento. Lo stallo durato giorni sulla Tav (conclusosi in pratica con un nulla di fatto per ora), e che ha fatto temere una crisi di governo, sul fronte sondaggi viene pagato solo dal M5s, mentre il Carroccio non sembra perdere consenso.

Ultimi sondaggi politici: Pd a un punto e mezzo dal M5s

I pentastellati secondo tale rilevazione sarebbero quindi tallonati dal Pd, tornato dopo molto tempo sopra il 20 per cento: i dem sarebbero al 20,3 per cento e parrebbero godere ancora della scia mediatica delle primarie. Dopo il +1,3 per cento della scorsa settimana tra il 6 e 11 marzo il Pd cresce di un altro mezzo punto percentuale superando la soglia psicologica del 20. Sarà interessante capire quale distanza vi sarà, se vi sarà, in termini di percentuali tra Pd e M5s alle elezioni europee di fine maggio.

Forza Italia è sostanzialmente stabile all'8,9 per cento, in leggero calo invece Fratelli d'Italia al 4,1 per cento. Tra i "piccoli partiti" non si segnalano invece, sempre secondo il sondaggio Swg, variazioni di alcun rilievo: +Europa, Mdp-Si, Potere al Popolo e Verdi sono tutti sotto al 3 per cento.