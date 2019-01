Gli italiani si (ri)scoprono europeisti, i sovranisti sono già demodé?

Negli ultimi giorni sono stati diffusi i risultati di quattro sondaggi politici da cui emergono alcuni tendenziali cambiamenti nel sentiment degli italiani. Consensi in calo per la Lega, mentre il Movimento 5 Stelle vede una stabilizzazione del suo elettorato dopo una vera emorragia seguita all'alleanza di governo stretta da Di Maio con Salvini. Se il calo dei partito di governo è connesso alla naturale commisurazione delle aspettative degli elettori con i provvedimenti dell'esecutivo, tuttavia non sfuggono alcune tendenze che possiamo definire nuove.

Sondaggio Tecnè per Tgcom24

Il sondaggio di Tecné pubblicato da Tgcom rivela una flessione della Lega nelle ultime settimane: il partito di Matteo Salvini scende al 31,2% (dal massimo toccato al 32,8%). Sostanzialmente stabile il Movimento 5 stelle al 25% (alle elezioni ottenne il 32,5% dei consensi).

Tuttavia il dato più vistoso che emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè è il recupero di punti da parte di Forza Italia e Partito democratico: la formazione guidata da Silvio Berlusconi balza dal 10,8% al 12%, mentre i "dem" impegnati nella campagna per le primarie recuperano mezzo punto salendo al 17,6%.

Non solo consensi, l'istituto demoscopico di viale Europa ha intervistato il campione anche su altri temi caldi come la gestione dei migranti (piace al 66% degli intervistati la linea dura adottata dal ministro Salvini sul tema dell'accoglienza), reddito di cittadinanza (promosso dal 31%), quota 100 (39% di promozioni), flat tax per partite iva (piace ad un elettore su quattro).

Altro grande tema è l'Unione Europea. Se la maggioranza degli italiani non si sentono rappresentati da Bruxelles, solo il 25% ritiene che l'Italia debba seguire la strada intrapressa dal Regno Unito con la Brexit.

Sondaggio Index per Piazza Pulita

Durante l’ultima puntata del programma tv PiazzaPulita su La7, sono stati presentati i risultati di un sondaggio condotto da Index. I principali dati che emergono sono l’ampio vantaggio della Lega sul Movimento 5 Stelle e la leadership riconosciuta al vicepremier leghista Matteo Salvini.

Secondo il sondaggio Index è in vantaggio di quasi 9 punti sul M5S (33% > 23,9%). Il Partito democratico è al 17,6 per cento e Forza Italia all’8, mentre Fratelli d’Italia al 4,1 per cento. A soli quattro mesi dalle elezioni europee da segnalare l’alta percentuale degli indecisi, 39 per cento.

Sondaggio Emg per Agorà

Sondaggio Ipsos per DiMartedì

L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos Italia) per la trasmissione di La7 diMartedì racconta quale sia la percezione degli italiani su alcuni aspetti ed equilibri molto delicati del governo legastellato