Sorpresa dai sondaggi: esultano Lega e 5 Stelle, doccia fredda per il Pd

Il governo è in calo nei sondaggi? Non proprio. L’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera dipinge un quadro diverso da quello che era apparso il trend delle ultime settimane. Secondo il sondaggio di Pagnoncelli il consenso dell’esecutivo è infatti sostanzialmente stabile e si mantiene su livelli molto alti: ben oltre il 60%. In particolare colpisce l’avanzata della Lega che sale (tenetevi forte) al 34,7%: in sostanza più di un italiano su tre sceglie Salvini e va anche detto che per evidente ragioni "storiche" il Carroccio paga ancora dazio al sud.

Bene anche il M5s, che sebbene conosca un evidente calo nelle regioni del nord, guadagna lo 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio Ipsos e sale al 28,7. Il consenso dei due partiti di maggioranza è addirittura del 63,4%, un dato sorprendente se visto alla luce delle recenti tensioni tra Lega e M5s e del preoccupante andamento dell’economia, tra crescita zero e aumento degli interessi sul debito. Nonostante tutto però il governo guadagna. Il Pd è invece fermo al palo. Anzi: arretra. Con il 16,5% i dem perdono lo 0,6% dei consensi, mentre Forza Italia cresce di quasi un punto e raggiunge l’8,7%. Un altro dato da segnalare è che il centrodestra viene accreditato del 46,5% dei voti e potrebbe dunque governare agevolmente da solo.

Ma per altri istituti di ricerca Lega e M5s sono in calo

Come accennavamo prima però il quadro disegnato da altri istituti di ricerca è abbastanza diverso. Secondo la Supermedia di YouTrend - calcolata partendo dai dati di sette istituti di ricerca (EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG, Tecnè) – la Lega viene accreditata del 30,1% dei consensi (in calo per la terza settimana di fila), mentre il M5s si attesterebbe al 27,6% contro il 28,3 di due settimane fa. Il consenso del governo - secondo la media calcolata sui dati dei sette istituti di ricerca - è invece sopra il 57%.

Supermedia YouTrend