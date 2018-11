Sondaggi, Lega e 5 Stelle di nuovo giù. Ma Salvini asfalta Di Maio

Se è vero che il potere logora chi non ce l’ha, è altrettanto evidente che stare al governo - almeno in questi periodi di magra - non paga in termini di consenso elettorale. Gli ultimi sondaggi certificano il calo del M5s - un trend che è in corso già da qualche settimana -, ma ormai sembra assodata anche un’altra tendenza: la stessa Lega, che finora aveva trainato il consenso dell’esecutivo, inizia ad accusare il colpo.

Secondo la Supermedia di YouTrend - calcolata partendo dai dati di sette istituti di ricerca (EMG, Euromedia, Ixè, Noto, Piepoli, SWG, Tecnè) – il Carroccio frena per la terza settimana consecutiva e sembra che neppure Salvini (che invece mantiene una grande popolarità nell’elettorato) riesca ad invertire la rotta. Sette giorni fa la Lega veniva accreditata del 30,8% dei consensi, oggi si attesta al 30,1%. Rispetto a due settimane fa il calo è ancora più evidente (- 0,9%).

In casa 5 Stelle non va meglio, anzi: il Movimento si attesta al 27,6% contro il 28,3 di due settimane fa. Il consenso del governo è al 57,7%. Un dato ancora alto, ma l’idillio tra i due partiti di maggioranza e gli elettori non sembra essere solido come lo era qualche settimana fa.

Sondaggi, segnali di vita dall'opposizione

Anche perché parte dei consensi persi dalla maggioranza vengono ora intercettati dall’opposizione. A sorpresa salgono infatti Pd e Forza Italia. I democratici si attestano al 17% contro il 16,6% di due settimane fa. Più evidente la crescita di Fi che guadagna mezzo punto e sale all’8,9%. Se però sommiamo le percentuali dei due partiti raggiungiamo un misero 25,9. Come dire: se Atene piange, Sparta non ride. Una vera alternativa al governo gialloverde al momento non c'è. Segno più anche per Fratelli d’Italia (3,6%, guadagna 0,3 punti) e Leu che cresce di due decimi arrivando al 2,7%.

Partito Media sondaggi Due settimane fa Differenza Lega con Salvini 30,1% 31,0% -0,9% Movimento 5 Stelle 27,6% 28,3% -0,7% Partito Democratico 17,0% 16,6% 0,4% Forza Italia 8,9% 8,4% 0,5% Fratelli d'Italia 3,6% 3,3% 0,3% Liberi e Uguali 2,7% 2,5% 0,2%

Maggioranza in calo

Tornando al calo dei due partiti al governo, un sondaggio Demos pubblicato oggi da Repubblica sembra confermare l’elaborazione di YouTrend. I 5 Stelle vengono dati al 27,6 per cento, con la Lega stabile al 30. Anche il livello di consenso del governo è in discesa: 58 per cento e quattro punti persi in un mese. Diverso il discorso per quanto riguarda l’opposizione. Secondo la rilevazione dell’istituto Demos, il Pd scene al 16,5% mentre Forza Italia risale al 9,4.

Salvini vs Di Maio, cosa dicono i sondaggi

Ma c’è un dato abbastanza importante che conferma la popolarità di Matteo Salvini: secondo quasi il 60 per cento degli italiani, il vero capo del governo è proprio il leader del Carroccio. Giuseppe Conte è ritenuto tale solo dal 16 per cento degli intervistati, Di Maio appena dal 14.