Ultimi sondaggi: dal calo dei 5 Stelle al balzo in avanti del Pd, ecco i trend in atto

Gli ultimi sondaggi politici sembrano confermare i trend già in atto, con la Lega che continua a crescere (seppure di poco) e il M5s ancora in calo. A ben vedere però una novità c’è, e non è neppure trascurabile: dopo un anno di alti e bassi (ma soprattutto di bassi), con l’elezione di Zingaretti il Pd sembra aver ritrovato un certo appeal. Sarà interessante vedere se questa tendenza che vede i dem in crescita verrà confermata anche dalle prossime rilevazioni e fin dove potrà arrivare il Pd in termini percentuali con la svolta a sinistra impressa dal nuovo segretario.

In questo articolo raccoglieremo tutti (o quasi) i sondaggi del mese di marzo 2019 così da avere un quadro generale più completo delle tendenze in atto.

Il sondaggio di Swg per La7

Iniziamo dall’ultimo sondaggio di Swg trasmesso ieri nel corso del Tg di La7, che è stato condotto su un campione di 1500 persone intervistate tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2019. Secondo Swg vede il Pd guadagna più di un punto e con il 19,8% insidia ormai il M5s che invece scende di mezzo punto (22,1%). La Lega cresce, ma di poco, così come Forza Italia e Fdi. In calo invece Mdp e Potere al Popolo, segno che il Pd ha recuperato consensi soprattutto a sinistra.

L’ultimo sondaggio Bidimiedia vede invece i 5 Stelle al 22,7% , la Lega al 32,3, il Pd al 18,9 e Forza Italia all’8,9. In questo caso però le rilevazioni sono state eseguite tra il 22 e il 27 febbraio.

Il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera

Secondo l’istituto diretto da Pagnoncelli il consenso del M5s è anche più basso di quello stimato da Swg: i 5 Stelle raccolgono appena il 21,2% dei consensi, contro il 35,9% della Lega. Piccola ripresa anche per il Pd che sale al 18,5%, mentre Forza Italia si ferma all'8,6% e Fratelli d'Italia e +Europa "si attestano al livello della soglia di sbarramento".

Come accennato sopra, al momento non ci sono dati raccolti dopo la vittoria di Zingaretti alle primarie del Pd, dunque per capire se l'elezione del nuovo segretario porterà ad un ulteriore incremento dei consensi bisognerà aspettare i prossimi sondaggi.