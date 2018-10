Sondaggi, chi scende e chi sale dopo 4 mesi di governo Lega-M5s

Chi voterebbero gli italiani se si tornasse alle urne oggi? Secondo un sondaggio BiDiMedia, il consenso del governo è ancora alto, ma qualcosa nella maggioranza inizia a scricchiolare. Se la Lega tiene il passo (e anzi guadagna lo 0,1% rispetto ad un mese fa) i 5 Stelle appaiono un po’ in affanno, un calo peraltro registrato anche da altri istituti da ricerca. La rilevazione condotta da BiDiMedia dà il M5s al 27,1% degli italiani, in calo dell’1,3% rispetto ad un mese fa.

Una flessione importante, anche se forse per ora non si può parlare di crollo. Bene invece il Carroccio: con il 30,5% dei consensi il partito di Salvini gode ancora di ottima salute e trascina in alto il gradimento della maggioranza. Segnali di vita anche dall’opposizione: il Pd guadagna lo 0,8% rispetto al mese scorso, Leu sale dello 0,4 e avanza dello 0,2 anche Più Europa. Il resto del centrodestra invece segna il passo con Fi e Fratelli d’Italia entrambi in lieve calo.

Il consenso del governo

Il consenso del governo rispetto ad un mese fa registra una leggera flessione, ma resta comunque oltre il 57%. Il fatto che l’opposizione sia in uno stato di confusione aiuta forse i due partiti che sostengono l’esecutivo, visto che solo una parte dei voti persi dai 5 Stelle avvantaggiano le altre formazioni politiche. Insomma, Pd e Forza Italia ormai non segnano neanche a porta vuota.

Il sondaggio Ixè

Le difficoltà dei 5 Stelle sono confermate anche da un sondaggio recente sondaggio Ixè per Huffington Post che stima il Movimento al 27,1%, con la Lega al 30,7 e Forza Italia all’8,1%. Il Pd, al 17.9%, sembra invece aver fermato la sua caduta verso l’irrilevanza. Il sondaggio di Ixé certifica però anche un altro elemento su cui forse il governo (e il M5s in primis) dovrebbe interrogarsi. Alla domanda: "Lei personalmente, se ne avesse la possibilità, in questo momento acquisterebbe titoli del debito pubblico italiano?", il 72% degli intervistati ha risposto di no. Gli italiani non sembrano dunque molto ottimisti sulle sorti del nostro Paese.

Gli italiani vogliono restare nell'euro

Secondo la maggioranza degli intervistati inoltre l’azione del Parlamento dovrebbe concentrarsi su economia e sviluppo, mentre solo una minoranza individua come un’urgenza il sostegno al reddito delle persone. Infine, 68 persone su 100 oggi voterebbero per restare nell’euro. Segno evidente che se gli italiani si fidano poco dell’euro, vedono con terrore un eventuale ritorno alla lira. Secondo l'ultimo sondaggio di Tecné peraltro il 49% degli intervistati boccia la manovra economica del governo, contro il 40%. che si dice favorevole alle misure introdotte.