Sondaggi, brindisi di Capodanno in anticipo per Salvini: ma un dato inquieta il governo

Gl ultimi sondaggi sembrano confermare che c'è un partito solo oltre il 30 per cento dei consensi potenziali nell'Italia di fine 2018. Diventa sempre più ampio il margine tra le due forze di governo, secondo il sondaggio Swg per il Tg di La7. Gli elettori si sentirebbero rassicurati dalla trattativa che sembra (l'accordo ancora non c'è) in dirittura di arrivo con la Commissione europea sulla manovra, perché né il Carroccio né il M5s perdono terreno. Anzi, il Carroccio ha staccato notevolmente il M5s.

Ultimi sondaggi politici: Lega al 33, M5s al 26,5 per cento

La Lega guadagna un punto pieno e tocca il 33 per cento (ai massimi storici) il Movimento 5 stelle lo 0,3, ed è al 26,5 per cento. In calo il Pd (ora persino sotto il 17 per cento) e Forza Italia, all'8 per cento (il "simbolico" 10 per cento sembra ora un miraggio per il partito di Berlusconi secondo tutte le rilevazioni degli ultimi mesi).

Quindi i partiti della maggioranza di governo, a livello di consenso, sembrano trarre vantaggio dal calo della tensione con Bruxelles, in attesa di chiarezza su punti chiave come pensioni con quota 100 e reddito di cittadinanza. I due partiti, insieme, sono al 59,5, a un passo dal 60 per cento. Male il Partito democratico, che chiude l'anno con un risultato molto negativo: la confusione in casa "dem" in vista di primarie e congresso, con tanto di ritiro della candidatura di Minniti, sembra non piacere agli elettori.

Sostanzialmente stabili gli altri partiti, da Fratelli d'Italia a Potere al Popolo a + Europa. La rivelazione Swg del 17 dicembre è l'ultima del 2018, la prossima è attesa soltanto con l'anno nuovo, dopo le feste natalizie.

Sondaggi, in aumento gli indecisi

La Lega cresce secondo tutti i sondaggi e ha raddoppiato i consensi dalle ultime elezioni del 4 marzo 2018, ma c'è un dato che sta facendo riflettere Salvini e Di Maio nelle ultime ore. E' quello che riguarda gli elettori indecisi, che rappresentano il 36,2 per cento secondo Ipsos e addirittura il 42 per cento per Tecnè. Una vasta fetta di elettorato, in aumento costante, che non sa per chi voterebbe e che, come nota ItaliaOggi, esprime forse un forte disagio. Le elezioni europee sono ancora lontane, si vota il 26 maggio 2019, ed è in parte - solo in parte - fisiologica una cifra del genere quando la tornata elettorale più vicina è a 5 mesi di distanza.

Ma il dato è significativo. Molto più di quanto si voglia far credere. E le prossime europee saranno un momento delicatissimo per gli equilibri di governo legastellato. C'è chi giura che, se Lega e M5s supereranno lo scoglio di fine maggio, l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte potrà guardare con maggiore fiducia al futuro e puntare a concludere la legislatura.