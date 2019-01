Sondaggi, Salvini più "affidabile" di Di Maio: per il M5s è un problema

"Chi è più affidabile nel governo?": il sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos Italia) per la trasmissione di La7 diMartedì racconta quale sia la percezione degli italiani su alcuni aspetti ed equilibri molto delicati del governo legastellato. Matteo Salvini viene considerato il più affidabile dal 39 per cento degli intervistati. Molto staccato Luigi Di Maio, considerato la figura più affidabile solo dal 12 per cento degli intervistati. In base agli ultimi sondaggi il M5s è ben oltre il 25 per cento, quindi solo un elettore Cinque Stelle su due considera il ministro del Lavoro più affidabile di Salvini e Conte. Proprio il premier Giuseppe Conte si trova ancora una volta "nel mezzo": è considerato il più affidabile dal 29 per cento.

Sondaggi: i problemi più urgenti (secondo gli italiani)

Non c'è partita: sono il lavoro e l'economia i temi e i problemi che più stanno a cuore agli italiani (75 per cento). Anche lo stato sociale resta un argomento che interessa molti intervistati (38 per cento), poco davanti a immigrazione (37 per cento) e istituzioni e politica (33 per cento). Il tema sicurezza non sembra essere una priorità, invece: solo il 24 per cento degli intervistati lo ritiene il problema più urgente che il governo dovrebbe affrontare.

Il giudizio della maggior parte degli italiani sull'economia è abbastanza negativo (56 per cento). Il 19 per cento ha un giudizio molto negativo dello stato dell'economia, il 16 per cento abbastanza positivo, e soltanto il 2 per cento degli intervistati ha un giudizio molto positivo sulla situazione economica dell'Italia di inizio 2019.

Sondaggi, Salvini e Di Maio vanno d'accordo?

Italiani "spaccati" su questo punto: il 45 per cento ritiene che Salvini e Di Maio vadano d'accordo, il 47 per cento dice di no. Le divisioni all'interno del governo, su cui ogni giorno trapelano indiscrezioni, non sembrano in ogni caso così profonde da pensare a "ribaltoni" a stretto giro di posta. Il consenso dei due partiti di governo appare ancora maggioritario, e nulla fa pensare che la tenuta dell'esecutivo sia a rischio, a meno di clamorosi risultati (in positivo o in negativo per Lega e M5s) alle prossime elezioni europee.