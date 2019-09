Sondaggi, Conte appeso a Renzi: nel governo conta più di Di Maio e Zingaretti

Italia Viva scombina il mondo politico. Il nuovo partito di Matteo Renzi che con i sui 26 deputati e 16 senatori fa pressione sul governo e secondo diversi sondaggi gode di un consenso tutt'altro che marginale tra gli elettori. Come ogni due settimane l'istituto Youtrend con l'agenzia Agi ha pubblicato l'aggiornamento della sua Supermedia frutto della media dei sondaggi effettuati dai più importanti istituti demoscopici.

Il neonato movimento dell’ex Sindaco di Firenze, che si attesterebbe sul 4,1%, ma Italia Viva non sembra sottrarre consensi al centrodestra: Lega e Forza Italia retrocedono di un irrisorio 0,1%, variazione di segno opposto per Fratelli d’Italia.

Italia Viva fa male sopratutto al Partito Democratico che si ridimensiona intorno al 20% dei consensi. In calo anche il consenso del Movimento 5 stelle. Se restano stabili Sinistra e Verdi, crolla +Europa che proprio ieri ha registrato l'addio di Bruno Tabacci che con il suo centro democratico aveva consentito al partito di Emma Bonino di partecipare alle ultime elezioni.

Demopolis, Ipsos e Tecnè hanno indagato gli effetti del partito di Renzi sul governo Conte bis: la maggioranza degli intervistati pensa che il partito di Renzi possa rendere più fragile il governo. In ogni caso, la maggioranza degli elettori si colloca a favore dell’opposizione di centrodestra.

Se si aggregano le percentuali sulla base delle coalizioni presentatesi il 4 marzo 2018, è possibile osservare come il centrosinistra valga ora il 26,7% (+3,8% rispetto alle Politiche 2018; +0,9% rispetto alle Europee 2019).

Il Movimento 5 Stelle, invece, è in crescita rispetto all’ultima tornata europea (+2,5%) ma è in netto calo rispetto a quella politica dell’anno scorso (-13,1%),

Al contrario il centodestra unito ha perduto terreno rispetto al 26 maggio scorso (-2,3%) ma è cresciuto del 10,1% rispetto al 4 marzo 2018.

Ultimi sondaggi: la supermedia di Youtrend

Lega 32% M5s 20% Pd 19,6% Fratelli d'Italia 7,4% Forza Italia 6,4% Italia Viva 4,1% +Europa 2,5% Verdi 1,8%

Lorenzo Pregliasco presenta i dati ad Omnibus: l'attuale maggioranza di governo non sarebbe maggioranza nel paese, centrodestra si attesta al 47,2%. Lega stabile primo partito al 32%, in calo M5S e PD. Italia Viva di Renzi al 4,1%

L’andamento nel 2019 mostra come la Lega, dopo il boom di giugno e luglio, è tornata sui livelli precedenti alle elezioni europee. Allo stesso modo, anche PD e M5S sono tornati appaiati come lo erano prima del 26 maggio.

Ultimi sondaggi: la rilevazione Emg per Agorà

Che Renzi possa essere un problema per il governo lo dimostra l'ultimo sondaggio presentato da Fabrizio Masia del consorzio Emg/Acqua ad Agorà su Rai 3. Non solo il 70% degli italiani pensa che Renzi sarà un alleato inaffidabile, ma proprio l'ex premier sarebbe l’esponente di governo che conta di più dopo Giuseppe Conte.

"Solo l’11% ha nominato Di Maio e il 9% Zingeretti".

Emg quota anche il movimento di Carlo Calenda, il primo a scindersi dal Pd dopo l'accordo col M5s. Per l'istituto di Masi Siamo Europei varrebbe circa l'1,1%. Mentre il 41,3% è indeciso o non voterebbe.

Lega 32,2% Pd 20,3% M5s 18,7% Fdi 7,3% Forza Italia 6,8% Italia Viva 4,3% +Europa 2,6% La Sinistra 2,1% Verdi 1,6% Siamo Europei 1,1%

Infine in ottica di elezioni regionali, dopo l’accordo sull’Umbria prevale lo scetticismo circa un eventuale riproposizione del patto civico tra M5s Pd anche in vista del voto di gennaio in Emilia Romagna.

Il 64% degli elettori PD è per il sì, solo il 39% dei pentastellati è ugualmente favorevole.

Ultimi sondaggi: la rilevazione Ixè per Cartabianca, Rai3

Lega – Salvini 29,9% Partito Democratico 21,8% Movimento 5 Stelle 21,5% Fratelli d’Italia 8,6% Forza Italia 6,5% Italia Viva 2,9% +Europa 2,7% La Sinistra 2,7% Europa Verde 2,0% Altri 1,4%

Sondaggio realizzato il 24 settembre 2019