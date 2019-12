Sondaggio, dalla Lega... a Greta: il 2019 nella memoria degli italiani

Economia, politica, cronaca, ambiente: cosa resta di questo 2019 nella memoria degli italiani? Nel sondaggio di fine anno l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato la memoria dell’opinione pubblica sui fatti che hanno caratterizzato l'anno che sta per concludersi. Per il 68% degli italiani è stata la crisi politica di agosto, con la nascita del Conte bis e l’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, a segnare l’anno politico appena trascorso. A seguire, sempre secondo il sondaggio, altri due "eventi" politici degli ultimi dodici mesi: il successo della Lega alle elezioni europee e la recente nascita del Movimento delle Sardine.

Ultimo sondaggio del 2019: i risultati

Tra i fatti di cronaca avvenuti nel nostro Paese, è invece la crisi dell’Ilva l’evento che ha maggiormente colpito gli italiani, indicata dal 63% degli intervistati. Secondo i dati del sondaggio Demopolis per il Tg3, quasi un italiano su due segnala poi il delitto di Luca Sacchi a Roma. Nella memoria collettiva restano impressi anche il dirottamento dello scuolabus sventato dai ragazzi in provincia di Milano, le immagini dell’acqua alta a Venezia, il caso Bibbiano e la vicenda della Sea Watch e di Carola Rachete.

Per sei italiani su dieci a caratterizzare maggiormente il 2019 nel mondo è stato soprattutto l’impegno di Greta Thunberg e dei giovani per l’ambiente. Il 41% segnala il trionfo di Boris Johnson alle recenti elezioni nel Regno Unito. "L’opinione pubblica – spiega il direttore dell'Istituto Demopolis Pietro Vento – appare più disattenta sulla situazione in Siria o sulla pericolosa evoluzione della crisi in Libia che ci riguarda molto da vicino".

Nota informativa - L'indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 20 al 23 dicembre su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne.