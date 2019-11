Movimento 5 stelle, spunta il sondaggio più cupo

Più che un sondaggio, una mazzata vera e propria. Il noto sondaggista Renato Mannheimer ha presentato i risultati dell'ultima rilevazione di Eumetra MR per Quarta Repubblica. Non ci sono buone notizie per Luigi Di Maio e per il Movimento 5 stelle.

Movimento 5 stelle, il sondaggio batosta di Mannheimer

"Oggi, secondo gran parte degli italiani, il M5S è davvero finito - scrive sul Giornale Mannheimer - Il 54 per cento non ha dubbi al riguardo. Il 29 per cento ritiene invece che i grillini supereranno la crisi, mentre il 17% resta in dubbio al riguardo. Anche se il 54% costituisce la maggioranza, si tratta «solo» di poco di più della metà dell’elettorato. E gli altri? Per quali motivi ritengono che il M5s possa risalire la china attuale? [...] Sono meno propensi a ritenere che il M5s possa risalire la china attuale i residenti al Sud e le persone con più bassi titoli di studio. Che sono le caratteristiche prevalenti dell’elettorato grillino. Ciò che viene confermato anche dalla distribuzione secondo l’intenzione di voto. Tanto che, tra di dichiara di optare ancora per il M5S, solo il 9% ne prevede la prossima fine. Il che mostra l’esistenza di un diffuso attaccamento al partito tra i (residui) votanti per il M5S".

Ultimi sondaggi Movimento 5 stelle

Un sondaggio molto negativo, non c'è che dire. Il Movimento 5 stelle in queste settimane sta però provando a ricompattarsi. "Il Movimento ha già un capo politico e si chiama Luigi Di Maio. Non vorrei si fraintendesse la fase di cambiamento che il M5S sta mettendo in campo con il dibattito sulla leadership, che mi sembra più gossip che altro". Sono parole del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Di Maio: "M5s sia compatto e unito"

"Credo che se il Movimento 5 stelle in questo momento è compatto e unito sarà compatto e forte anche il governo di questo Paese, potremmo governarlo per altri tre anni. Non aiuta il governo il fatto che il Movimento possa apparire diviso, ci sono sempre state delle discussioni, è molto importante adesso tenere compattezza in una direzione: governare questo Paese e migliorare la qualità della vita degli italiani". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

Nessuno scossone in vista dopo il voto in Emilia del prossimo gennaio: "Il 99% delle persone che ho incontrato (in Emilia Romagna, ndr.) erano e sono dell'idea che il Movimento 5 stelle sia la terza via", "un'alternativa ai due poli": così ieri Luigi Di Maio a Porta a Porta. "E' diventato un referendum sul Governo che non è", ha detto il capo politico del M5S. "So che per noi saranno difficili come elezioni".