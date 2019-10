Sondaggi, è un "gioco delle coppie": ok Lega e Fratelli d'Italia, male Pd e M5s

Sorridono Matteo Salvini e Giorgia Meloni, "piangono" Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana, una delle rilevazioni "più attese" nel mondo politico, il centrodestra avanza dopo la manifestazione di piazza S.Giovanni. Lega al 34 per cento, supera l'8 per cento Fratelli d'Italia (ai massimi storici) e anche Forza Italia cresce ma rimane sempre dietro Italia Viva di Renzi, che beneficia della Leopolda. In calo Pd (sempre secondo) e M5s: perdono entrambi più di mezzo punto percentuale.

Ultimo sondaggio: Lega al 34 per cento, in lieve calo Pd e M5s

Come sono messi i tre principali partiti dell'attuale scenario politico? Il Carroccio passa dal 33,2 al 34 per cento. Seconda piazza per il Partito Democratico, che perde sei punti decimali e scende al 18,8 per cento. Male anche il Movimento 5 stelle, che ora sarebbe al 17,8 per cento (meno 0,8 in 7 giorni). Pd e M5s sembrano pagare l'effetto di una manovra finanziaria "confusa", con i vertici di maggioranza che hanno dato l'idea di un'intesa già traballante dopo due mesi dal via. La macchina comunicativa di Lega e Fdi che ha cercato di far passare la prossima legge di bilancio come un elenco di "aumenti di tasse" pare aver colto nel segno. Per ora.

Tra gli altri partiti, da segnalare la crescita e il trend positivo del partito Fratelli d'Italia, che ora sarebbe all'8,4 per cento, in crescita dello 0,8. Italia Viva di Matteo Renzi è al 5,6 per cento, praticamente appaiata a Forza Italia, al 5,5 per cento.

Sondaggi piccoli partiti: nessun exploit

Tra i piccoli partiti per ora lontani dal quorum da segnalare il calo dell'agglomerato Sinistra Italiana /Mdp Articolo 1, al 2,8 per cento. In lievissimo calo anche +Europa e Cambiamo di Toti. In calo la percentuale di chi non si esprime (voti in parte attribuibili all'astensione, ma non tutti).

Il voto in Umbria di domenica prossima diventa già una tappa importante per testare il peso elettorale dell'alleanza giallorossa.