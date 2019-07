Sondaggi, Lega ok e riprende fiato il Movimento 5 stelle: Pd e Forza Italia in affanno

Ultimi sondaggi politici: la Lega guadagna uno 0,1 per cento, e va al 37,8 per cento. Ancor più positivo il trend del Movimento 5 stelle, che sale di mezzo punto percentuale e va al 18,5 per cento. "Solo" tre punti sopra il M5s c'è il Partito democratico, che mezzo punto lo perde: è quel che emerge dall'ultimo sondaggio politico Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Lo scontro tra gli alleati di governo di fatto finisce col premiare entrambi: la Lega continua a tenere e resta abbondantemente il primo partito, e il M5s è in crescita per la terza settimana consecutiva.

Ultimo sondaggio politico: Movimento 5 stelle guadagna mezzo punto

Col segno meno anche Forza Italia, che perde lo 0,4 per cento (non è una sorpresa, vista la confusione e i dubbi sul futuro del partito), e anche Fratelli d'Italia in leggerissimo calo, dello 0,1 per cento. Entrambe le formazioni di centrodestra sono sopra il 6 per cento, ormai staccatissime dalla Lega che, se si andasse oggi alle urne, prenderebbe il triplo dei voti rispetto a quelli - sommati - di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Scende sotto al 3 per cento anche Più Europa con Italia in Comune, ora al 2,8 per cento. Poco sopra al 2 per cento anche Verdi e Sinistra (Sinistra Italiana più Rifondazione). Briciole, in un quadro che è estremamente frammentato al di là dei cinque principali partiti.

Sondaggi, la Lega sempre primo partito per distacco

Il quadro politico attuale sembra cucito su misura per le esigenze della Lega: il partito di Salvini difficilmente potrebbe in futuro trovarsi a operare in un quadro più favorevole; da un lato il M5s che non può permettersi, con questi sondaggi, il rischio di un ritorno alle urne, dall'altro Forza Italia e Fratelli d'Italia che non sembrano avere né la forza né gli strumenti per imporre alcunchè alla Lega: le speranze di convincere il Carroccio a "tornare a casa" sono destinate a spegnersi mese dopo mese e i due partiti sono semplici appendici del principale partito di centrodestra. Infine, un Partito democratico che fatica a imporre i suoi temi al centro del dibattito pubblico. Basta leggere il commento all'ultimo sondaggio politico di Luca Morisi per averne conferma: "Nonostante gli odiatori seriali del Capitano, la Lega cresce ancora, confermandosi saldamente prima forza politica nazionale, mentre il Pd sprofonda di altro mezzo punto" scrive su Twitter "l'uomo della comunicazione" di Salvini. Il caso Russia non sembra avere (per ora) lasciato scorie sul fronte consenso per il Carroccio.

Incendio La7, Mentana costretto a interrompere il tg

"Curiosità", se così si può dire. Principio d'incendio negli studi televisivi di La7 durante il telegiornale della sera durante il quale è stato trasmesso il sondaggio politico di cui si parla in questo articolo. Enrico Mentana ha dovuto interrompere la trasmissione durante il collegamento in diretta con Milena Gabanelli, annunciando l'incendio non lontano dallo studio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre. In base a quanto riferito dagli stessi Vigili, avrebbe preso fuoco la parte superiore del tetto, probabilmente la guaina, dove sono in corso alcuni lavori di riparazione. Nessun ferito e fiamme completamente sedate.