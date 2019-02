"Umberto Bossi è un guerriero": sui social corre l'affetto per il Senatùr

Non sarebbe in pericolo di vita Umberto Bossi: lo scrive l'agenzia di stampa Ansa. Il fondatore della Lega era stato trasportato ieri in elisoccorso all'ospedale di Varese: è stato ricoverato in rianimazione. Solo nelle prossime ore i medici potranno stabilire con certezza se il "Senatùr" sia stato colpito o meno da una ischemia cerebrale. Secondo alcune fonti del Carroccio riportate dall'Ansa, appena giunto in terapia intensiva, è stato sottoposto a una angiotac al cervello dalla quale non sarebbe risultata alcuna emorragia in corso e, inoltre, muoverebbe il braccio destro. In giornata è prevista una nuova tac. "Si sospetta che sia stato probabilmente colpito da una crisi epilettica e non da ictus e nemmeno da emorragia cerebrale", riferisce sempre l'Ansa. Le condizioni restano gravi. Alle 12 bollettino medico.

Umberto Bossi, malore in casa giovedi pomeriggio

Umberto Bossi ha avuto un malore attorno alle 16.30 di ieri pomeriggio nella sua abitazione di Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la faccia. A chiamare i soccorsi i familiari che erano con lui. Prima l'arrivo di una ambulanza per gli iniziali soccorsi: è stato subito intubato per poi essere trasportato in elicottero in ospedale. Al suo fianco ci sono la moglie e i figli.

Renzo Bossi: "Papà è un guerriero"

"Papà come sempre è un guerriero". All'AdnKronos, il figlio del fondatore della Lega, Renzo Bossi, sottolinea che lui e la sua famiglia, in questo momento difficile "stanno sentendo la vicinanza di molte persone, che vogliamo ringraziare". Il Senatur è ricoverato a Varese presso il reparto di terapia intensiva, all'ospedale di Circolo. "Siamo in attesa dei prossimi esami, dopo la caduta di ieri in casa che gli ha procurato un trauma cranico" aggiunge Renzo Bossi.

Malore per Umberto Bossi: gli auguri di guarigione della politica

Tanti i messaggi di incoraggiamento da parte del mondo politico: "A Umberto auguri di pronta guarigione!". E' l'auspicio del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oltre a quelli dell'attuale segretario del Carroccio, tanti i messaggi. A partire da quello di Silvio Berlusconi: "È una brava persona e leale - ha detto a Porta a Porta - e siamo amici: gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione". Il senatore Roberto Calderoli: "Umberto, amico mio, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto". E Pier Ferdinando Casini: "Un abbraccio affettuoso al guerriero Umberto Bossi. Vogliamo rivederlo presto in Senato".