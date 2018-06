Onu: "Italia non può accogliere tutti, piano Ue di relocation è stato un fallimento"

L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, ha detto oggi che non si può accusare solo l'Italia per la vicenda Aquarius, sollecitando l'Europa a fare di più per condividere l'onere della gestione dei flussi migratori a fronte del "fallimento" del piano di relocation.

"Come europeo mi vergogno che ci sia una nave che vaga per il mare - spiega Grandi - penso che chiudere i porti, chiunque lo faccia, mette a rischio il salvataggio in mare, come abbiamo visto nella vicenda dell'Aquarius, e quindi non è la soluzione giusta". Tuttavia, ha aggiunto, "il motivo per cui l'Italia ha annunciato la chiusura dei porti è qualcosa che dobbiamo ascoltare".

Unhcr: l'Italia ha ragione sui migranti

"Credo che l'Italia abbia ragione quando dice che non tutti i migranti possono andare in Italia", ha aggiunto Grandi, ricordando che il piano europeo di relocation, adottato nel 2015, come segno di solidarietà verso Italia e Grecia, "è stato un fallimento".

"Se l'Europa non torna a fare propria l'idea di una condivisione dell'onere, non usciremo da questa situazione"

Per l'Alto commissario Onu c'è urgente bisogno di definire le responsabilità degli Stati nello sbarco di grandi numeri di migranti: "Dobbiamo avere accordi prevedibili, in modo che le navi dei soccorsi sappiano dove andare, altrimenti questo potrebbe essere un disincentivo al salvataggio e le persone potrebbero perdere la vita".

"Nelle prossime settimane avremo altri casi Aquarius, e questo è profondamente vergognoso.

Ambasciatore Francia: migranti sfida su cui lavorare insieme

"L'immigrazione è una delle sfide su cui dobbiamo lavorare insieme, così come su tante altre ad esempio quella dell'innovazione, che non è solo una sfida comune ma anche un'opportunità che dobbiamo cogliere insieme". Così l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, in merito ai rapporti all'importanza delle relazione fra i due Paesi durante una iniziativa sulle start-up organizzato da French Tech al Palazzo Edison a Milano.

"Sono molto lieto di questa conferenza che facciamo in un momento particolare. Quello che viviamo è fondamentalmente il riflesso della nostra vicinanza e della nostra interdipendenza"

L'attuale situazione, secondo l'ambasciatore "è l'espressione del carattere indispensabile della relazione Italia e Francia, perché abbiamo sfide comuni che richiedono risposte comuni e dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo rinforzare questo lavoro comune" soprattutto in vista del prossimo vertice del Consiglio Europeo: "L'Italia e la Francia sono primo e secondo partner uno per l'altra in Europa. Abbiamo interessi comuni, siamo due paesi interconnessi e interdipendenti"

Dove si trova l'Aquarius

La vita a bordo dell'Aquarius

Nel frattempo la nave Aquarius si trova al largo di Mazzara del Vallo dove riceverà i rifornimenti necessari per arrivare a Valencia.

