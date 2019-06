La profezia di Walter Veltroni: "Manovra sarà dolorosa, il Paese va male"

"Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse". Lo ha affermato il vicepremier, Matteo Salvini, al termine del vertice a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lega e Movimento 5 stelle sono concordi su questo specifico punto, ma Di Maio in questa partita ribadisce che "Priorità è abbassare le tasse": non si spende in prima persona sul no alla manovra correttiva.

La strada che porta alla manovra di fine anno è irta di ostacoli. "Sarà necessario un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa, volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa" dicono da Palazzo Chigi.

Veltroni: "Sarà una manovra dolorosa"

E la manovra sarà una mazzata secondo Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. "La manovra finanziaria sarà molto dolorosa perché il Paese va male, come dicono tutti gli indicatori. Mi chiedo se possa farla un governo nello stato comatoso nel quale si trova, e se Salvini non vorrà tesaurizzare il risultato elettorale. Ma Salvini farà cadere la responsabilità sui 5 Stelle, ponendo tali paletti che o i 5 Stelle li accetteranno, suicidandosi politicamente, o faranno cadere il governo".

"Ammiro la pazienza di Conte, cerca di tenere buoni i due leader come Alberto Sordi: 'Bona Cina, bono Giappone' (ne 'Il Moralista' del 1959, ndr)" ha aggiunto Walter Veltroni. "Quella del governo è un'alleanza di governo tra opposti e come tale non è destinata ad andare avanti nel tempo. Io immaginavo che dopo ballottaggi sarebbe ricominciato il 'ballo' tra i due leader di maggioranza, ma il grado di tensione tra le due forze non ha paragoni nella storia italiana. Tanto che ci si chiede come facciano a convivere", ha aggiunto l'ex leader del Pd.