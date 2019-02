Venezuela, Lega contestata in piazza: "Ci avete fatto vergognare"

Lega contestata in piazza Montecitorio dai manifestanti venezuelani in favore di Guaido. "Vergogna. Vi siete astenuti in Europa. Andate dietro ai 5 Stelle. Ci avete fatto vergognare di essere italiani", gridano i manifestanti che da questa mattina sono in sit in davanti al Parlamento.

A farne le spese il senatore leghista William De Vecchis e il deputato Francesco Zicchieri che provano a intervenire per sostenere la linea a favore del presidente del parlamento venezuelano. Ma i manifestanti non li fanno parlare. "Siamo qui per portare solidarieta' al popolo venezuelano, non mollate", dice De Vecchis al megafono. Ma viene subissato dalle proteste: "Perche' vi siete astenuti nel parlamento europeo? La Lega ci ha tradito". De Vecchis replica: "Non strumentalizziamo, che c'e' gente che soffre. La Lega ha preso una posizione dura". Ma non c'e' niente da fare.

L'intervento viene continuamente interrotto: "Perche' vi siete astenuti? Quando avete preso una posizione dura?".