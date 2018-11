Il Tribunale di Firenze ha condannato l'ex senatore Verdini a 4 anni

Il Tribunale di Firenze ha condannato l'ex senatore Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi, imputato in un processo in cui era accusato di concorso in bancarotta preferenziale di un'impresa edile che aveva rapporti con il Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui Verdini è stato presidente per un ventennio.

La Procura, con il pm Luca Turco, aveva chiesto una condanna a sei anni.

Condannati anche i due imprenditori titolari della ditta, Ignazio e Marco Arnone, padre e figlio di Campi Bisenzio. A Ignazio Arnone è stata inflitta una pena di 3 anni e 4 mesi e al figlio Marco una pena di 2 anni e 4 mesi. L'accusa aveva chiesto un anno e tre mesi peri il padre e il figlio, titolari dell'impresa edile che effettuò lavori per conto della banca all'epoca presieduta da Verdini.

Prima della requisitoria del pm, Verdini, presente in aula, aveva rilasciato dichiarazione spontanee per giustificare la linearità del proprio operato, ricordando che i fatti sono avvenuti mentre era in corso al Credito Cooperativo Fiorentino un'ispezione di Banca d'Italia con il successivo commissariamento. Secondo l'accusa, Verdini, da presidente del Credito Cooperativo Fiorentino, avrebbe pianificato un'operazione che portò la banca a rientrare in possesso di parte dei soldi prestati a una delle due imprese edili degli Arnone ma al tempo stesso a portare alla bancarotta della stessa ditta. Un'operazione che, secondo la Procura, recò inoltre svantaggio agli altri creditori dell'impresa edile. Da qui la condanna per bancarotta preferenziale.

Per Verdini è la terza condanna inflitta dal Tribunale di Firenze. La più pesante, a sei anni e dieci mesi (in appello) è quella per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui è stato presidente per vent'anni. L'ex senatore di Ala e Forza Italia è stato, inoltre, condannato a cinque anni e mezzo (in primo grado) per il crac della Ste, la società che editrice, tra gli altri, di "Il Giornale della Toscana". Nel processo per la cosiddetta 'cricca', in cui Verdini era accusato di corruzione relativamente alla costruzione della Scuola Marescialli di Firenze, è intervenuta la prescrizione.