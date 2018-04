Nel 2013 Casaleggio diceva: "Se il Movimento facesse un governo con il Pd, io me ne andrei"

Un video scovato dal quotidiano Il Foglio racconta di come sia cambiato, inevitabilmente, in questi anni il Movimento 5 stelle. Ora alla ricerca di accordi con altre forze politiche per governare. Cinque anni fa contrario a qualsiasi apertura, come diceva il guru e fondatore Gianroberto Casaleggio.

Il video pubblicato il 21 luglio 2013 su YouTube nel canale ufficiale di Beppe Grillo, mostra il fondatore del Movimento 5 stelle, Casaleggio senior, intervistato da Gianluigi Nuzzi: spiegava che se il presidente della Repubblica avesse chiesto al M5s di entrare in un nuovo governo con il Pd, lui sarebbe uscito dal Movimento (minuto 16.30).