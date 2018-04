Vitalizi, il Movimento 5 stelle promette di toglierli in due settimane

A Montecitorio si è svolta una prima riunione dei collegi dei questori di Camera e Senato. I questori, deputati incaricati di curare collegialmente il buon andamento dell'Amministrazione, vigilando sull' applicazione delle relative norme e delle direttive dei presidenti, hanno manifestato l'intenzione di individuare un percorso condiviso tra i due rami del Parlamento sul tema dei vitalizi.

I vitalizi, ovvero la rendita concessa al termine del mandato parlamentare e che si protrae a vita, se è vero che sono stati aboliti alla fine del 2011 dal governo Monti, valgono ancora per gli ex parlamentari.

Secondo i calcoli della Camera dei deputati, ogni deputato potrà godere di una pensione aggiuntiva di poco meno di 1000 euro una volta compiuti i 65 anni. Se invece sarà rimasto in carica per due legislature, potrà andare in pensione a 60 anni ottenendo circa 1.500 euro.

Se è infatti stata introdotta la pensione dei parlamentari calcolata con il metodo contributivo, il provvedimento non è valido per i diritti acquisiti.

"Il MoVimento 5 Stelle abolirà i vitalizi nel giro di due settimane con una delibera" scrive Riccardo Fraccaro, questore anziano della Camera, in un post sul blog delle stelle.

"Sono un istituto anacronistico e inaccettabile, la Terza Repubblica nasce per restituire centralità ai cittadini. Non possono più esserci privilegi per la politica, dobbiamo riaffermare l`equità sociale per ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e società. In pochi sanno che i vitalizi sono stati introdotti in gran segreto, con una riunione riservata tra i deputati dei vari schieramenti. Era il 21 dicembre 1954 quando i politici decisero di farsi un regalo natalizio a spese dei cittadini: con un blitz in Ufficio di Presidenza approvarono una delibera che stanziava 452 milioni di lire a favore delle pensioni privilegiate dei deputati. Alle spalle dei contribuenti".