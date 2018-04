Vitalizi agli ex parlamentari: "L'operazione taglia-privilegi è partita"

I 5 Stelle, tramite un nota sul blog del Movimento hanno annunciato che "l’operazione taglia-privilegi è partita". Di cosa parliamo? Ovviamente del ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari, ovvero la rendita concessa al termine del mandato parlamentare e che si protrae a vita.

"Il Collegio dei Questori ha presentato in Ufficio di Presidenza l’istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo”, si legge sul blog delle Stelle. Per i penta stellati, "si tratta di un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi indispensabile per la delibera che sarà successivamente adottata, il primo passo per la cancellazione dei vitalizi".

"Vogliamo superare il sistema retributivo e procedere al ricalcolo su base contributiva degli assegni, riequilibrando il rapporto tra quanto versato e quanto percepito. In questo lavoro istruttorio, in cui ancora non si è tenuto conto degli interventi sulla reversibilità e della soppressione degli assegni ai condannati che saranno successivamente adottati, si prevede già un risparmio di ben 18,7 milioni di euro l’anno. Una cifra destinata ad aumentare con i prossimi interventi e che si sommerà ai risparmi prodotti dal Senato".

Secondo i calcoli della Camera dei deputati, ogni deputato potrà godere di una pensione aggiuntiva di poco meno di 1000 euro una volta compiuti i 65 anni. Se invece sarà rimasto in carica per due legislature, potrà andare in pensione a 60 anni ottenendo circa 1.500 euro.

Se è infatti stata introdotta la pensione dei parlamentari calcolata con il metodo contributivo, il provvedimento non è valido per i diritti acquisiti.