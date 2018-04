Il Centrodestra vota M5s: a Crimi la prima presidenza del "governo transitorio"

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è stato eletto con 19 voti su 27 presidente della commissione speciale di Palazzo Madama che sarà chiamata a esaminare il Def e gli altri provvedimenti lasciati in sospeso.

"In questa situazione particolare in cui di fatto non c'è un governo e non c'è una maggioranza forse la centralità del Parlamento mai come adesso può essere portata avanti - spiega Crimi - Cercheremo nell'interesse dei cittadini di dare i pareri sugli atti del governo che sono gli affari ordinari e in particolare il Def che arriverà a momenti", visto che la scadenza è il 10 aprile.

La commissione speciale si occuperà di esaminare gli atti urgenti presentati dal Governo tra cui l'importantissimo Documento di economia e finanza che dovrà impedire l'aumento automatico dell'Iva.

Tiene l'accordo tra Centrodestra e M5s

Vito Crimi è stato eletto presidente della commissione speciale del Senato per l'esame degli atti urgenti del governo con i voti del proprio gruppo, il M5S, e con quelli del centrodestra (Fi, Lega e Fdi).

"Forza Italia ha votato per il presidente Crimi" spiega l'esponente azzurro Lucio Malan: "Abbiamo votato secondo gli accordi presi e abbiamo naturalmente votato per il nostro candidato vicepresidente Caliendo e i voti per i segretari siamo contenti siano andati ai partiti che altrimenti non sarebbero stati rappresentati, Pd e Fdi".

Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia, conferma la tenuta dell'accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle nonostante all'appello manchino 2 preferenze. "Tutto il centrodestra aveva il mandato di votare Crimi, noi di Fdi l'abbiamo fatto, forse 2 voti sono andati ad altri, ma il centrodestra e' stato compatto", sottolinea.

La Commissione speciale del Senato

Il Movimento 5 stelle conta 9 componenti nella commissione speciale sugli atti del Governo, 5 sono i senatori di Forza Italia, 5 della Lega, 2 di Fratelli d'Italia, 4 del Pd e 1 senatore Leu e 1 delle minoranze linguistiche.

Enrica Rivolta della Lega e Giacomo Caliendo di Forza Italia sono stati eletti vice presidenti della commissione Speciale del Senato.

Simona Malpezzi del Pd e Giovanbattista Fazzolari di Fdi sono stati eletti segretari della commissione speciale del Senato.

Il Pd accusa: "Centrodestra e M5s si spartiscono le poltrone"

"M5S e il centrodestra, in un delirio di onnipotenza, si accaparranno e spartiscono gli incarichi all'interno della Commissione speciale" accusa il Presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci, commentando l'esito delle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione speciale.