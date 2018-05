Contratto di governo, da Di Maio dietrofront sul voto degli iscritti: "Ne terremo conto"

"Facciamo fare la votazione appena chiudiamo il contratto. Se la base dice no è chiaro che ne teniamo conto". Lo dice Luigi Di Maio ai cronisti che gli chiedono se il voto della base M5s sul contratto di governo siglato con la Lega sarà vincolante per il Movimento.

Se è prevista nelle prossime ore la chiusura del contratto di governo - sul tema sia Di Maio che Salvini sono più che positivi - restano i dubbi sull'ultima parola agli italiani che Lega e 5 stelle assicurano di voler lasciare con i gazebo nelle piazze italiane. Sabato e domenica il Carroccio così come i 5 stelle hanno confermato l'intenzione di voler incontrare il proprio popolo per avere un confronto sui risultati dell'interlocuzione di Governo.

Come riporta l'Ansa l'ufficio organizzativo federale della Lega ha inviato una lettera ai segretari regionali e provinciali per invitarli a prenotare le piazze per il prossimo weekend per "consentire lo svolgimento di una consultazione tra la cittadinanza sul così detto 'Contratto di governo'.

Ogni gazebo dovrà dotarsi di un'urna per raccogliere le schede votate".

I 5 stelle non saranno da meno e in un post sul Blog del Movimento è lo stesso Luigi di Maio ad annunciare che il contratto stilato con la Lega sarà sottoposto alla votazione degli iscritti come già anticipato da Casaleggio.

Si tratta di un contratto di governo sul modello tedesco che mette insieme i punti programmatici dei due movimenti. Noi lo sottoporremo ai nostri iscritti con un voto online che deciderà se far partire questo governo.

Oggi una parziale retromarcia. Se Di Maio confida nella bontà del lavoro fatto rivendicando di aver inserito nel contratto molti degli obiettivi che erano contenuti nel programma del Movimento 5 stelle, a domanda diretta non risponde sul fatto che il contratto sarà vincolante o meno: "Ne terremo conto" risponde evasivo il capo politico del Movimento 5 stelle.

"Io credo che per tutti i risultati che otterremo nel contratto la votazione andrà molto bene ci sono tutti i nostri valori fondanti ci sono tutte le nostre battaglie storiche. Tra l'altro il dialogo con la Lega ha portato delle innovazioni importanti su quello che sarà l'atteggiamento sull'Unione europea. Dal punto di vista del contratto io sono molto fiducioso".

"Oggi termina il lavoro del tavolo. Restano 2/3 punti in sospeso. Saranno discussi dai due leader", Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Lo ha spiegato il presidente dei senatori M5S Danilo Toninelli lasciando la riunione tecnica con la Lega sul contratto per il programma di governo sospesa per la pausa pranzo. Il tavolo ricomincerà alle 14.