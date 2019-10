Zingaretti rivendica il patto di Narni: "Senza alleanza con il M5s in Umbria sarebbe andata peggio"

La foto di Narni con gli alleati di Governo? "Rifarei tutta la campagna elettorale". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti ospite a 'Start', su Sky TG24. Per il leader dei democratici l’alleanza con il M5s in Umbria era la cosa giusta da fare. "Se non ci fosse stato quel patto la situazione sarebbe stata molto peggiore".

Zingaretti riferebbe tutto, compresa la foto con Di Maio, Conte e Speranza, definita da Renzi una "genialata". "Non bisogna vergognarsi di farsi vedere insieme che si combatte per il bene di un territorio" spiega Zingaretti che però sulle prossime mosse si mantiene cauto. L’alleanza con i 5 Stelle sarà replicata anche in altre Regioni? "Ogni regione sceglierà per conto proprio quali sono le alleanze migliori per risolvere i problemi delle persone. Nelle regioni dovremmo trovare quelle alleanze che permettono che questi risultati si ottengano. Questa è stata la filosofia anche della vicenda umbra".

Zingaretti: "Il Pd si conferma la forza più grande della coalizione"

La sconfitta in Umbria è stata cocente, ma Zingaretti prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Sono contento del Pd, perché, malgrado tutto, si conferma la forza più grande di questa coalizione, ma soprattutto il Pd si conferma anche in Umbria come il pilastro e il baluardo per contendere o fermare la destra italiana. È indispensabile ma non è sufficiente e ogni picconata al Pd è un favore a Matteo Salvini, ogni azione che vuole destrutturare questo pilastro della democrazia che è il Pd è un favore alle destre che si stanno riorganizzando".

La frecciata agli alleati: "Solo il Pd rivendica i risultati del governo"

Il segreteario dei dem non risparmia una frecciata alle altre forze della maggioranza: "Si governa tra alleati, non tra avversari. Si può anche essere avversari, ma quando c'è un accordo politico si diventa alleati e bisogna lavorare insieme. Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo Governo, parlando anche delle cose positive che ha fatto. Sono un po' stupito che solo noi parliamo dei risultati ottenuti".

Un messaggio che sembra rivolto soprattutto a Renzi, anche se con l’ex premier, precisa Zingaretti, i rapporti "sono sempre stati di reciproca stima". Tuttavia "non c’è stata l’occasione di sentirci".

"Con il M5s alleanza decisa all'unanimità, c'era anche Renzi"

"L'alleanza con il M5S - ha detto poi - l’abbiamo decisa all’unanimità, con ancora dentro Matteo Renzi che è stato il principale sponsor dell’alleanza. Poi si mettono aggettivi adesso, 'organica', 'strutturale', che gli italiani non capiscono. Io ho capito che abbiamo deciso al 100% di governare per tre anni con questa maggioranza. Io sono d’accordo a farlo, ma devono smetterla di fare polemiche tutti i giorni perché gli italiani non ne possono più. Non si può dire: stiamo insieme ma siamo nemici".

Zingaretti: "Non voglio il voto, ma il governo cambi passo"

Nel governo le tensioni non mancano, ma Zingaretti assicura di non voler andare al foto: "Farò di tutto per evitarlo". "Se si dovesse votare domani - ha aggiunto - probabilmente il Pd è il partito di maggioranza che avrebbe più deputati e senatori di quanti ne ha adesso. Non sarebbe così per gli altri partiti. Potremmo essere tentati, ma diciamo no. Prima l'Italia. Andiamo avanti con il Governo, però questa maggioranza deve cambiare passo".

"In Emilia Romagna vinciamo noi"

Quanto alle regionali in Emilia Romagna, in programma il prossimo 26 gennaio, Zingaretti si dice "molto fiducioso" perché lì "sarà una partita diversa" e il Pd ha "un grande presidente, Stefano Bonaccini, che raccoglie consensi in maniera trasversale. C’è un tessuto produttivo che fa dell’Emilia Romagna uno degli attori produttivi più importanti in Italia e questa forza rende la battaglia politica interessante. Io dalla prossima settimana sarò al fianco di Stefano, porta a porta ad aiutare, come dovremmo fare tutti". Sul risultato il segretario dem non ha dubbi: "In Emilia Romagna si vince".