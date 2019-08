Superenalotto, festa al bar di Lodi dove è stata centrata la vincita record: ed è caccia all’anonimo fortunato

Festa grande al Bar Marino di Lodi, dove ieri sera è stato centrato il sei al Superenalotto più ricco della storia: duecentonove milioni di euro (209.160.441, per l’esattezza).

Il bar, gestito dalla famiglia milanese Poggi, di Paullo, ha riaperto le saracinesche ieri sera subito dopo la comunicazione della vincita, per fare un brindisi all’anonimo fortunato che ha giocato la schedina vincente da due euro, elaborata con il sistema Quick PIck, ossia con i numeri generati casualmente.

“Siamo estremamente emozionati soprattutto perché la vincita non è toccata a un sistema, ma a una sola persona che deve aver chiesto una schedina da due euro - ha spiegato Sara Poggi, come riporta MilanoToday -. Questo significa che si tratta quasi certamente di una persona che non è esperta del gioco e che quindi a maggior ragione non si aspettava di vincere e per di più una cifra simile. Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno”.

“La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata - ha raccontato Marisa -. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile - ha concluso - ancora non realizziamo. È un momento bellissimo”.

Già in passato al Bar Marino si erano registrate due cospicue vincite: un 5 da 107mila euro centrato nel 2017 e un 5stella da 50mila euro l’anno scorso.