La chiama per sbaglio e scopre che fa 80 anni ed è sola: per lei arrivano decine di telefonate

Doveva chiamare l’ufficio di un giudice di pace a Licata, ma un giovane avvocato ha sbagliato numero, confondendo il prefisso di Trapani con quello di Ragusa. Un errore come capitano spesso, ma confondendo le cifre Giovanni Denaro non poteva immaginare cosa sarebbe avvenuto dopo.

Resosi subito conto dell’errore, l’avvocato Denaro ha subito messo giù il telefono ma è stato richiamato immediatamente da quel numero. “Sento la voce di una donna anziana che mi chiede come mai l'avessi cercata. Mentre le spiego il mio errore, noto nella sua voce la delusione: 'Pensavo volesse farmi gli auguri. Sa, oggi compio 80 anni, sono sola, e pensavo che qualcuno mi avesse chiamato per gli auguri’”, racconta Giovanni all’edizione palermitana di Repubblica.

Profondamente colpito dalla situazione della donna, il giovane avvocato ha raccontato la singolare vicenda in un post su Facebook e il suo amico Salvo ha avuto un’idea: chiamare la signora e farle gli auguri, per rendere un po’ speciale quella giornata e non farla sentire più sola. Ben presto il telefono della signora Annamaria ha iniziato a squillare: per lei sono arrivate decine e decine di auguri e messaggi.

“Sono contentissima - ha detto Annamaria - non mi aspettavo tutte queste telefonate, sto conoscendo tanti ragazzi gentilissimi. Ognuno mi racconta una cosa, ad ognuno racconto una cosa io. Sarò sincera: non credevo che i giovani avessero tutto questo amore per gli anziani”. “Quando tutto questo finirà gli voglio conoscere tutti. Ci abbiamo vedere in un bar, all’aria aperta, e berci e un bel caffé. Pago io”, ha concluso la signora.

“È stata un’idea spontanea, con un piccolo gesto abbiamo trasformato la giornata di una signora sola”, ha detto commosso Salvo.