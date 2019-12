Ibra-Milan, il ritorno è servito: c'è il sì (e l'indizio social)

Manca ancora l'ufficialità, ma Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo a vestire, per la seconda volta in carriera, la maglia rossonera del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport lo svedese ha sciolto le riserve, comunicando ai rossoneri di avere accettato la loro proposta. Le parti sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Stando alle indiscrezioni, Ibra firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni. Il 38enne di Malmoe si appresta quindi a riabbracciare il club nel quale ha già giocato per due anni, dal 2010 al 2012, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Ibrahimovic-Milan: l'indizio social

Intanto lo svedese continua a disseminare messaggi via social sul suo futuro: dopo il leone che alza il dito medio su Twitter, i suoi personali auguri di Natale, presumibilmente dedicato alla Major League Usa, nuovo segnale di arrivo al Milan su Instagram. L'attaccante svedese si presenta con completo nero e cravatta in stile Iene ma con gli occhi totalmente rossi. Tutti indizi, sostengono i follower, di un Ibra "indiavolato" già lanciato verso il Milan. Secondo le ultime voci il contratto con i rossoneri, di sei mesi per cominciare, sarebbe già cosa fatta.