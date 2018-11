A Pechino col Pandino, dopo 4 mesi il ritorno: accoglienza trionfale a Palermo

Da Palermo a Pechino e ritorno, a bordo del pandino: l'impresa è stata compiuta, dopo un viaggio di più di 100 giorni a bordo dell'utilitaria Fiat. Più di un migliaio di persone hanno aspettato l'arrivo di Giovanni Cipolla, l'unico tra i viaggiatori giunto fino alla meta, accolto con brindisi, cori, selfie e baldoria tra le balate della Vucciria.

"A Pechino col Pandino"; il ritorno dopo quattro mesi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(servizio di Federica Virga e Rosaura Bonfardino per PalermoToday)

Il viaggio è stato raccontato passo passo su Instagram. Dopo aver percorso 16 mila chilometri attraversando Grecia, Turchia, Georgia, Azerbaigian, Turkmenistan, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Russia e Mongolia, è al confine con la Cina che l'avventura tentenna e rischia di sfumare. Grazie ad un crowfinding last minute l'ex ingegnere chimico di Aragona ha però trovato gli spiccioli necessari alla contro-avventura: tornare in Italia a bordo della sua macchina. Sebbene qualche scettico non abbia creduto che pure il ritorno sia stato fatto via terra e abbia avvistato la vecchia Fiat Panda a Vienna - probabilmente spedita -, l'avventura oggi volge al capolinea. E c'è già chi sogna il prossimo viaggio in giro per il mondo.