Incidente stradale al ritorno dalle nozze, in abito da sposa si ferma ad aiutare la vittima

Si dice sempre che il matrimonio sia un giorno che rimane indelebile nella vita degli sposi. Rachel Taylor, aspirante infermiera americana 22enne, avrà sicuramente un motivo in più ricordarsi il giorno del suo sì, al di là dell'emozione per lo scambio dei voti con il marito Calvin.

Tornando dalla cerimonia, la sposa e lo sposo si sono ritrovati davanti la scena di un incidente stradale appena avvenuto a South Saint Paul, in Minnesota. Quattro i veicoli coinvolti, una persona ferita a terra. Taylor, con indosso ancora il vestito da sposa, non ha esitato un momento ed è corsa giù dalla macchina per prestare assistenza a una donna che era rimasta ferita, con la gamba incastrata tra due veicoli.

Calvin ha scattato una foto della scena e l'ha postata su Facebook; il post in breve tempo è diventato virale e dalle cronache locali è passato a quelle nazionale e ora internazionali.

"Mentre stavamo passando, abbiamo visto alcune persone che tiravano via una donna rimasta tra due auto, con uno squarcio sulla gamba che le arrivava fino al femore. Quella 'rockstar' di mia moglie è uscita dall'auto, vestita con l'abito da sposa, e si è precipitata a dare una mano mentre io ho chiamato il 911", ha raccontato Calvin su Facebook. "Rachel ha tenuto tra le braccia questa donna, le ha parlato e l'ha aiutata finché non sono arrivati i paramedici. L'ha sostenuta per almeno 15 minuti finché i soccorritori non l'hanno messa su una barella", ha aggiunto. "Sono così fortunato ad avere una moglie meravigliosa che si prenderà cura delle persone che hanno bisogno e siamo stati fortunati ad essere stati nel posto giusto al momento giusto per fare la differenza".

Rachel sta preparando l'esame che le consentirà di diventare un'infemiera professionista. "La vittima aveva una ferita abbastanza brutta e le persone che si trovavano lì l'hanno aiutata a tenere sotto controllo l'emorragia, ed è stato molto utile", ha riferito a Fox9 il capitano dei vigili del fuoco Brad Quiggle. Una persona le ha applicato un laccio emostatico per fermare l'emorragia mentre un'altra le ha tenuto la mano e Rachel, seduta dietro la vittima sostenendola, ha usato l'esperienza acquisita finora al corso per infermiera per cercare di rassicurarla. "Non l'ho salvata da sola, è stato un lavoro di squadra", ha ammesso la ragazza.