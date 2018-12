“Il vestito è troppo sexy”: la diva rischia fino a 5 anni di carcere

La diva della tv e attrice egiziana Rania Youssef è stata rinviata a giudizio con l'accusa di "incitamento alla dissolutezza" per aver indossato un abito trasparente al Cairo Film Festival. Cosa rischia? Come riporta il Guardian, se l'attrice fosse riconosciuta colpevole potrebbe rischiare fino a cinque anni di reclusione. L'attrice, 45 anni, si è scusata spiegando che non avrebbe indossato l'abito se avesse saputo che avrebbe causato problemi di questo tipo.

Purtroppo quel vestito nero a maglie larghe con moltissime trasparenze dall'inguine in giù ha suscitato lo sdegno di fondamentalisti e tradizionalisti del Paese, portando la 45enne alla sbarra. Un nuovo processo che dividerà senza dubbio l'opinione pubblica, tra chi invoca la censura e chi invece chiede l'assoluzione della donna, che potrebbe mostrare al mondo un Egitto con una mentalità più aperta.

In effetti non si tratta del primo caso simile nel Paese nordafricano: soltanto due anni fa la cantante Shima Ahmed fu condannata in primo grado a due anni di carcere e al pagamento di una multa insieme al regista regista Hosam al Sayed, a causa degli abiti troppo succinti utilizzati nel videoclip della canzone Andi Zorof.

Poi la pena venne ridotta in Appello a sei mesi con la condizionale, con il carcere che è stato evitato, anche grazie all'impatto mediatico che la vicenda aveva avuto sui media stranieri.