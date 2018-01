"Matteo Renzi vuole abolire il canone Rai"

Matteo Renzi starebbe pensando di abolire il canone Rai. In un articolo pubblicato su Repubblica, Tommaso Ciriaco riferisce infatti un retroscena che vede il segretario del Pd pronto a proporne l'eliminazione: "Nella prossima direzione del Pd proporrò l'abolizione del canone Rai".

Perché abolire il canone Rai

Si tratta di una "brutta tassa", invisa agli italiani, avrebbe spiegato Renzi. L'annuncio sarebbe stato fatto in gran segreto. Ma il segretario dem avrebbe in mente anche di modificare i tetti pubblicitari che penalizzano la Rai rispetto alle reti private.

Abolire canone Rai? La replica di Calenda

Carlo Calenda però dice no. "Spero che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia la proposta del Pd per la campagna elettorale come riportato da Repubblica - scrive il ministro su Twitter -. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro".