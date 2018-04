Gli ex parlamentari difendono i vitalizi: "Campagna d'odio contro di noi"

Si sentono nel mirino, non accettano di diventare capri espiatori. L'Associazione dei vecchi parlamentari in ansia per la possibile abolizione dei vitalizi.

Una cosa è certa: potrebbero risultare incostituzionali eventuali norme che riducano fortemente l'importo dei vitalizi già in essere. Se le conseguenze del nuovo sistema di calcolo fossero drastiche e indifferenziate, potrebbe essere eccepita l'incostituzionalità, specie da parte di quegli ex onorevoli che traggono dal vitalizio l'unico o il prevalente mezzo di sostentamento.

Gli ex parlamentari con vitalizio da difendere, riuniti nell'Associazione ex parlamentari, temono tagli alle loro generose pensioni parlamentari: c'è chi riceva varien migliaia di euro al mese per pochi anni (in certi casi, mesi) di "servizio" a Montecitorio e Palazzo Madama.

Il Giornale racconta che l'associazione, presieduta da Antonello Falomi, ex parlamentare Ds poi rieletto con Rifondazione Comunista (4.852 euro netti al mese di vitalizio), è impegnata in una crociata "in difesa delle istituzioni democratiche rappresentative, a cominciare dal Parlamento".

Il M5s ha messo l'abolizione dei vitalizi tra le priorità del primo ufficio di presidenza guidato dal grillino Roberto Fico.