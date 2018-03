Si separa dalla moglie e inizia ad abusare delle figlie: arrestato

Un uomo di 45 anni di Giugliano, in Campania, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pianura con l'accusa di abusi sessuali nei confronti delle due figlie. L'incubo per le due ragazzine era iniziato dopo la separazione dei genitori: come spiega Vincenzo Sbrizzi su NapoliToday, la fine del matrimonio della coppia coincise con l'inizio delle violenze.

Gli abusi sarebbero andati avanti dal 2013 al 2017 e sono stati confessati dalle piccole, un'adolescente ed una bambina di pochi anni di età, prima alla madre e poi agli investigatori. A carabinieri e magistrato le due bambine hanno raccontato particolari raccapriccianti delle violenze subite durante le visite pomeridiane alla nonna.

Il racconto delle piccole ha seguito la denuncia presentata dalla madre nel 2017 dando il via alle indagini. L'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 45enne è stata emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord.