Abusi su una 14enne: arrestato istruttore di karate

Un maestro di karate di una palestra del quartiere Appio, a Roma, è finito in manette per abusi sessuali su una ragazzina di 14 anni. Il 47enne è stato arrestato dagli agenti di polizia con l'accusa di atti sessuali con minorenne aggravato dal fatto che la persona abusata, una ragazza poco più che quattordicenne, le era stata affidata per ragioni di istruzione.

Come riporta RomaToday, al termine di minuziose indagini, gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta del Sostituto Procuratore del Pool Reati specializzato nel contrasto alla violenza sessuale, nei confronti dell'uomo, un 47enne di Roma, di professione analista-programmatore, nel tempo libero aiuto-maestro di karate presso una palestra ubicata nel quartiere Appio.

Atti sessuali con una 14enne

Nei confronti dell'istruttore di karate sono stati raccolti gravi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine al reato di atti sessuali con minorenne aggravato dal fatto che la persona abusata, una ragazza poco più che 14enne le era stata affidata per ragioni di istruzione.

Denuncia della madre della vittima

Le indagini sono state avviate dopo che la madre della minore, avendo percepito nella figlia uno stato di ansia e letto alcuni messaggi dal contenuto alquanto sospetto che l’uomo aveva inviato alla figlia, si era rivolta al commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, denunciando il fatto.

Pedofilo in una palestra all'Appio

Acquisita la notizia criminis, gli investigatori, in esecuzione delle direttive impartite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, hanno ascoltato la vittima in audizione protetta ed acquisito i molti messaggi intercorsi tra la ragazza e l’uomo che, abusando della sua funzione di istruttore di karate, ha indotto la vittima a subire atti sessuali approfittando anche della sua giovanissima età.