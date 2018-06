"Papà mi faceva spogliare e abusava di me": arrestati marito e moglie

Avrebbe subito violenze sessuali dal padre fin da quando aveva soltanto 7 anni: abusi durati nel tempo, a cui sarebbero seguite spesso minacce e percosse. La polizia ha arrestato marito e moglie a Termini Imerese (Palermo), entrambi accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, mentre l'uomo dovrà rispondere anche di violenza sessuale aggravata.

Come riporta PalermoToday, la vittima è una ragazza, oggi 21enne. Le indagini sono state svolte dai poliziotti del commissariato di Bagheria, su delega del sostituto Procuratore di Termini lmerese, Annadomenica Gallucci, e hanno preso il via dopo la denuncia presentata dalla giovane nel 2016.

Appena diciottenne la vittima ha avuto il coraggio di presentarsi alla Questura di Palermo e raccontare di "essere stata oggetto delle costanti attenzioni sessuali da parte del padre, sin da giovanissima età". Il genitore l’avrebbe costretta, con cadenza quasi giornaliera, a denudarsi e ad avere rapporti. Alle violenze sessuali sarebbero seguite le percosse, i maltrattamenti e le minacce.

Nel 2016, dopo la denuncia e i primi riscontri ottenuti grazie alle indagini e all'acquisizione di certificazioni sanitarie, la ragazza è stata allontanata dalla casa dei genitori e trasferita in una struttura protetta. Padre e madre, in particolare quest'utlima, avrebbero comunque tentato di contattarla "ingenerando - scrivono gli investigatori - nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e di lavoro".