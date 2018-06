Accoltella e uccide due bambini fuori da una scuola

Un uomo ha attaccato con un coltello da cucina gli alunni di una scuola elementare nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, uccidendo due bambini e ferendone un altro. Nell'aggressione è rimasto ferito anche un adulto.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 11.30 del mattino. Secondo le prime informazioni, l'uomo ha 29 anni ed è entrato in azione davanti al complesso scolastico del distretto centrale di Xuhui, in centro città.

Due bambini morti in ospedale

Il 29enne ha colpito tre bambini e la madre di uno di loro. Due piccoli sono morti in ospedale, il terzo e la donna sono ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita. L'assalitore è stato immediatamente arrestato dalla polizia.