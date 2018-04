Vivevano tra cumuli di rifiuti, escrementi e animali morti: è una vera patologia

Le scenario in cui vivevano era simile a quelli mostrati nel noto programma della tv americana “Sepolti in casa”: condizioni igieniche al limite, montagne di oggetti da cui non riescono a separarsi e poi immondizia e gli escrementi lasciati in giro dai loro numerosi animali.

Dei veri e propri casi di accumulatori seriali, che stavolta arrivano dalla Brianza. Come racconta Stefano Bolotta su LeccoToday, il Servizio di Igiene urbana veterinaria del Dipartimento veterinario dell'Ats della Brianza è dovuto intervenire due volte nell'ultimo mese, dopo le segnalazioni di due situazioni divenute 'estreme' a causa delle pessime condizioni igieniche in cui queste persone mantenevano la casa e i loro gli animali (cani, gatti, uccelli e roditori).

Condizioni di vita agghiaccianti

È accaduto in due comuni brianzoli (e altri episodi sono stati riscontrati poco tempo prima nel Lecchese). L'intervento ha coinvolto non solo il Dipartimento veterinario dell'Ats Brianza ma anche i Servizi sociali delle Amministrazioni comunali, la Polizia locale e, se necessario, persino gli operatori dell'Areu. Gli scenari scoperti sono a dir poco agghiaccianti: cumuli di cose, abbigliamento, stracci e immondizia di ogni genere rendevano impossibile l'accesso ai locali e anche l'utilizzo degli spazi per la destinazione originaria; gli appartamenti erano spesso privi delle necessarie forniture domestiche (acqua, gas, corrente elettrica) essenziali per un livello di vita appena dignitoso. I pavimenti erano cosparsi di feci e urina dei numerosi animali detenuti (per lo più gatti), con un odore nauseabondo che invadeva i locali fino al punto da rendere impossibile la permanenza negli stessi per periodi prolungati. Gli animali detenuti erano in stato di malnutrizione e con evidenti sintomi di sofferenza; negli appartamenti, in alcuni casi, sono state rinvenute carcasse di animali.

Una vera patologia

Gli "hoarders", ovvero gli accumulatori seriali di cose e animali, una vera e propria patologia, sono stati affidati alle cure dei professionisti medici più appropriati, mentre gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie dell'Ats.