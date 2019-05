Beve una gazzosa in un bar del centro di Milano e si sente male: “Nella bottiglia c’era dell’acido”

Un ragazzo di 14 anni è finito in ospedale dopo aver bevuto una bibita ordinata in un bar al cui interno probabilmente c’era un detergente a base di ammoniaca o addirittura dell’acido. È successo a Milano, in una birreria del centro in zona Porta Venezia, come racconta il Corriere della Sera.

Il giovane era entrato nel locale insieme al padre, i fratelli e alcuni amici di famiglia per bere qualcosa. Dopo aver ordinato una gazzosa, ha dato un sorso e poi è corso in bagno, tenendosi una mano alla gola. Il ragazzo è stato poi accompagnato prima al pronto soccorso del Fatebenefratelli, poi è stato ricoverato al Buzzi con lesioni all’esofago e allo stomaco.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno sequestrato la bottiglia con il liquido incriminato. L'ipotesi più accreditata è che qualcuno dello staff abbia messoper sbaglio tra le bibite destinate alla clientela una bottiglia nella quale era stato versato un prodotto chimico, forse un detergente utilizzato per pulire le spine delle birre.

Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, il 14enne aveva ordinato un analcolico e la cameriera gli aveva portato al tavolo una gazzosa in una bottiglia di vetro con il tappo a vite. La bottiglia non era soltanto chiusa ermeticamente, ma sembrava proprio sigillata tanto che per aiutarlo a svitarla è dovuto intervenire prima il padre e poi lo staff del bar, che l’ha aperta dopo diversi tentativi. "Ho pensato che il prodotto fosse scaduto — ha raccontato il genitore del quattordicenne al Corriere — ma, dopo aver controllato, ho visto che non c’erano problemi, visto che, come data ultima, era riportato il 2022".

Ricoverato al Buzzi, il 14enne è sotto stretta osservazione. I medici lo stanno curando col cortisone, non può mangiare ma dalle prossime ore dovrebbero provare a somministrargli dei liquidi.