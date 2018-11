Addio a Beppe e Miriam, uccisi da un castagno caduto sulla loro auto

Un enorme albero si è abbattuto sulla loro auto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che estrarre i loro corpi dalle lamiere. Giuseppe Rosso di 74 anni e la moglie Miriam Curtaz di 73 anni, residenti a Villarbasse (Torino), sono morti giovedì dopo che un castagno è caduto sulla loro auto, una Jeep Compass, mentre erano diretti verso Pont-Saint-Martin, in valle d'Aosta.

Giuseppe "Beppe" Rosso e Miriam Curtaz erano molto attivi, non solo a livello politico: avevano a cuore il bene di Villarbasse, piccolo centro del Torinese. Rosso, oltre che essere conosciuto come imprenditore di successo (era il titolare dell’azienda Silco di Rivalta, nell'ambito del trattamento dei metalli) era anche un cittadino battagliero, indipendentemente dal fatto che fosse un militante attivo del Partito Democratico.

Di recente - scrive TorinoToday - aveva raccolto "un migliaio di firme affinché non venisse chiusa la banca, un servizio importante per la nostra cittadina. Beppe era questo e molto altro ancora. Basti pensare che non si perdeva un consiglio comunale. Sempre accompagnato da sua moglie Miriam. Avevano davvero a cuore il paese", spiega dispiaciuto il sindaco Eugenio Aghemo, che ha pure rivolto un pensiero ai due figli della coppia, vale a dire Davide ed Alberto.

Miriam, originaria di Gressoney Saint Jean, dava invece una preziosa mano nella stesura del periodico comunale di Villarbasse.

Tutti e due avevano la passione dei viaggi: tante le fotografie, sui social, che li ritraggono in giro per l'Italia e per il mondo. E sempre abbracciati, segno di un amore che non si è mai sopito, nonostante i tanti anni di matrimonio alle spalle.

Sconvolto anche il presidente del consiglio regionale, Nino Boeti, amico di lunga data dei Rosso: "Non ci sono parole di fronte ad una tragedia del genere. Posso dire di essere un amico di famiglia, visto che in questi anni ho curato la moglie Miriam e operato alcuni parenti di Beppe. E poi ci legava molto l’attività politica. Lui era un renziano doc, fervente per così dire. Alle ultime regionali mi aveva dato una grande mano per essere eletto, anche se non mi ha mai perdonato il mio allontanamento dalla corrente Renzi. Ma poi, ad una cena, aveva ‘perdonato’ questa mia decisione e l’aveva compresa ma non accettata. Perché lui era così. Era un uomo straordinario, di grande generosità, un imprenditore appassionato del suo lavoro, un papà presente e un marito impeccabile. Mi mancherà".

Anche Carlotta Trevisan, ex consigliere comunale 5 Stelle di Rivoli, non riesce a capacitarsi della loro morte, visto che erano amici di famiglia: "Sono sconvolta, senza parole. Basita. Non posso crederci. Ci siamo punzecchiati anni per idee diverse, ma eravamo legati da una stima reciproca".