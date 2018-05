Ha il muso deformato e nessuno vuole adottarlo: "Ringhio è un cane adorabile"

E' un "labrador con il muso da bulldog francese". Ringhio (soprannominato così per la somiglianza con Gattuso) è un cane speciale. Cerca una famiglia che si prenda cura di lui, e l'appello è rilanciato da La Zampa.

Da quando aveva due mesi il suo dolce muso è deformato: forse un incidente, forse un morso, forse altre violenze. Oltre al setto nasale fortemente deviato, gli mancano quasi tutti i denti dell’arcata superiore, è cieco da un occhio.

Ma la voglia di vivere di questo cane supera davvero ogni ostacolo. Purtroppo chi si adopera da mesi per trovargli un nuovo padrone ha incontrato parecchie difficoltà

"Era stato avvistato per la prima volta su una strada ad alto scorrimento in provincia di Roma, probabilmente dove è stato abbandonato, per poi "riapparire" ore dopo davanti alla scuola elementare di Rocca Priora, alla ricerca di coccole e compagni di gioco. Ma quando lo hanno visto in faccia, le mamme si sono spaventate e hanno chiamato l'accalappiacani" racconta una volontaria. La Zampa fornisce i contatti per chi fosse interessato ad adottare Ringhio.