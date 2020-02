"Adriano è stato ucciso...". E lui se la ride

Adriano - ex calciatore brasiliano di Inter, Parma, Fiorentina e Roma - ha scelto i social network per comunicare a tutti che le voci incontrollate secondo le quali l'Imperatore fosse stato ucciso a Morro do Alemão, a Rio de Janeiro, e che in breve tempo avevano fatto il giro del Paese erano soltanto una fake news.

"Sono vivo, ok gente. Sono a casa", ha scritto su Instagram l’ex attaccante 38enne smentendo la notizia infondata e tranquillizzando i suoi follower. Due foto e una risata. Alla faccia della fake news.