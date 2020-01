Aereo atterra nel mezzo della strada: strage sfiorata

Dalla città iraniana di Mahshahr arrivano le drammatiche immagini che mostrano un aereo passeggeri atterrare nel mezzo della strada. Si tratta di un volo della Caspian airline.

I testimoni hanno raccontato al corrispondente della BBC Bahman Kalbasi che tutti i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo.

This one shows people getting off. Scary how so many are just hanging around the plane. #Iran pic.twitter.com/x0psWZY7Ql