Aereo atterra in Scozia invece che in Germania: "Ci scusiamo per l'errore"

Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Dusseldorf, in Germania, è atterrato a Edimburgo a causa di un clamoroso e singolare disguido. Stando a quanto scrive la BBC, al pilota sarebbe infatti stato consegnato un piano di volo sbagliato. Così, anziché fare rotta verso la Germania, l’aereo si è diretto verso la Scozia. Tutto all’insaputa dei passeggeri che si sono accorti dell’errore solo quando il velivolo ha toccato terra. L’annuncio del pilota ("benvenuti a Edimburgo") ha lasciato sconcertati i viaggiatori, che non si aspettavano affatto di arrivare in Scozia.

Una volta accertato l'errore l'aereo è poi partito per la sua vera destinazione. La British Airways non ha potuto far altro che ammettere il digsuido. "Ci siamo scusati con i clienti per l'interruzione del loro viaggio e ora li contatteremo individualmente", ha fatto sapere la compagnia britannica. Il volo era gestito dalla tedesca Wdl per conto della British Airways, che ora sta cercando di capire come sia potuto accadere il pasticcio.

BREAKING: British Airways is investigating after today's BA CityFlyer #BA3271 London City to Dusseldorf (operated by WDL BAe146-200 D-AMGL) flew to Edinburgh instead. The flight plan was filed for EDI, not DUS. The aircraft has since re-positioned to DUS.https://t.co/Rq2QcfyABQ pic.twitter.com/hPoFaru0oT — Airport Webcams (@AirportWebcams) 25 marzo 2019