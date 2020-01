E' arrivata la conferma: l'aereo militare precipitato in Afghanistan era un velivolo militare degli Stati Uniti. A dare la notizia sul sito specializzato in questioni militari, Military.com, è stato il generale Usa Dave Goldfein, spiegando che si trattava di un E-11A del battaglione aerotrasportato per le comunicazioni.

Aereo militare Usa precipita in Afghanistan: ci sono vittime

Al momento non è chiaro quali siano state le cause dell'incidente. Un portavoce del governo provinciale, Arif Noori, ha detto sempre all'emittente americana che l'aereo era in volo da Kandahar e Kabul e che sul luogo del disastro sono stati trovati i corpi dei due piloti, non facendo riferimento a possibili altri passeggeri a bordo. L'Air Force statunitense usa questo tipo di jet bimotore come centro mobile di comando e di comunicazione.

Immagini video di un relitto di aereo, comparse sui social media, secondo il sito specializzato Defense One sembrano indicare che il velivolo sia appunto un E-11A BACN (Battlefield Airborne Communications Node) impiegato dall'US Air Force. Si tratta di un velivolo utilizzato per mettere in comunicazione tra loro sistemi radio installati su mezzi aerei o a terra, altrimenti incompatibili tra loro.

Secondo il corrispondente da Kabul del Wall Street Journal, Ehsanullah Amiri, l'aereo era di proprietà di un non meglio specificato "contractor delle forze della coalizione" e a bordo si trovavano "quattro stranieri", tutti deceduti nello schianto. La nazionalità delle vittime, ha scritto Amiri su Twitter, "non è chiara".

The crashed aircraft has belonged to a contractor of coalition forces in Afghanistan, sources said. Four people were killed and all of them are foreigners. Nationalities of victims unclear now. Taliban just took credit that the group shot down the aircraft belonging to CIA. — Ehsanullah Amiri (@euamiri) January 27, 2020

I Talebani hanno rivendicato l'abbattimento dell'aereo, sostenendo che si trattava di un mezzo della Cia. La rivendicazione è giunta circa cinque ore dopo lo schianto del velivolo.

Il segretario di Stato alla Difesa americano, Mark Esper, ha detto di essere ''informato della situazione'', ma di ''non avere altro da aggiungere al momento'' sull'aereo precipitato. ''Man mano che avremo sviluppi, aggiorneremo i media'', ha detto Esper al termine di un incontro con la sua omologa francese Florence Parly a Washington.