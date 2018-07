Affonda una barca con 30 turisti: almeno otto morti

Sono almeno otto le persone che hanno perso la vita dopo che che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è capovolta in un lago del Missouri, Stati Uniti. Secondo quanto riporta il Kansas City Star, a bordo della nave si trovavano 31 persone, di cui alcune sono ancora disperse, oltre ai numerosi feriti.

Come riferito dallo sceriffo della contea di Stone, l'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 19 luglio, quando una barca da crociera della 'Ride the Ducks' è affondata nel Table Rock Lake con più di 30 persone a bordo. Le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso, mentre su YouTube sono state pubblicate le prime immagini impressionanti dell'incidente.